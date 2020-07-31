Ａ＆Ｔ　急落しストップ安、今期営業利益予想を下方修正／新興市場スナップショット

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急落しストップ安。20年12月期通期業績予想の修正を発表、営業利益を従来予想の10.20億円から8.15億円（前期実績9.58億円）に下方修正、増益見通しから一転して減益を見込んでいる。新型コロナの影響で外来患者の受診抑制や健康診断の延期・中止等により検体検査数が減少したことに伴い、臨床検査試薬及び消耗品販売が減少したほか、臨床検査情報システム及び検体検査システム一部案件の稼働が延期されたことが影響するもよう。なお、4-6月期営業損益は1.02億円の赤字に転落している。《US》