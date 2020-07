ピエール・エルメ・パリのコラボアフタヌーンティー、ストリングスホテル東京インターコンチネンタルで

ストリングスホテル東京インターコンチネンタルでは、ピエール・エルメ・パリ(PIERRE HERMÉ PARIS)とのコラボレーションによる「アフタヌーンティー by ピエール・エルメ・パリ」を、2020年9月1日(火)から10月31日(土)までの期間限定で提供する。

「アフタヌーンティー by ピエール・エルメ・パリ」では、 フランボワーズ・ライチ・薔薇がハーモニーを奏でる代表作「イスパハン(Ispahan)」に加えて、ホテル限定マカロンなど、華やかなスイーツを豊富に取り揃える。

ホテル限定の「ジャルダン アンダル(Jardin Andalou)」は、このアフタヌーンティーだけで楽しめるマカロン。マンダリンオレンジをきかせたオリーブオイルクリームに、さまざまなレッドフルーツのコンポートを合わせて、情熱的な味わいに仕上げている。

また、フルーティな洋梨のコンポートに軽やかな栗の味わいが広がるグラスデザート「エモーション オマージュ(Emotion Hommage)」や、秋に甘く香る金木犀のパンナコッタにぶどうのコンポートを合わせたグラスデザートなどを用意する。

なお「アフタヌーンティー by ピエール・エルメ・パリ」では、アフタヌーンティーだけではなく、平日限定のランチプラン、そしてシャンパーニュのフリーフローも楽しめる平日夜限定のプランなども展開する。

【詳細】

アフタヌーンティー by ピエール・エルメ・パリ

期間:2020年9月1日(火)~10月31日(土)

場所:ストリングスホテル東京インターコンチネンタル カフェ&バー「リュトモス」

住所: 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー

時間・プラン:

・アフタヌーンティー by ピエール・エルメ・パリ 1人 5,300円+税

時間:14:00~18:00(L.O. 16:30) ※1.5時間制

・ランチ&アフタヌーンティー by ピエール・エルメ・パリ 1人 5,800円+税

時間:11:30~14:30(L.O. 13:00) ※1.5時間制

・ナイト・アフタヌーンティー by ピエール・エルメ・パリ 1人 6,500円+税 / 7,500円+税(シャンパーニュフリーフロー付)

時間:18:00~21:30(L.O. 19:30) ※平日夜限定・2時間制 / シャンパーニュのフリーフローはL.O.30分前

※価格にはいずれも別途サービス料加算

※画像はイメージ

【予約・問い合わせ先】

TEL:03-5783-1258(レストラン予約直通)

※公式サイトでも受け付け