記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪CPI、南ア消費者物価指数、米FOMC終了後、パウエルFRB議長が記者会見など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年)(日本銀行)
14:30 雨宮正佳日銀副総裁が会見
CP買い入れオペ(日本銀行)
＜海外＞
10:30 豪・CPI(4-6月) 0.3％
17:00 南ア・消費者物価指数(6月) 2.1％
21:00 ブ・全国失業率(6月) 12.9％
21:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(6月) 5.5％
21:30 ブ・融資残高(6月) 3兆5960億レアル
21:30 米・卸売在庫(6月) -1.2％
23:00 米・中古住宅販売成約指数(6月) 15.0％ 44.3％
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
米・FOMC終了後、パウエルFRB議長が記者会見
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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