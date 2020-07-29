マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：豪CPI、南ア消費者物価指数、米FOMC終了後、パウエルFRB議長が記者会見など

2020年7月29日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪CPI、南ア消費者物価指数、米FOMC終了後、パウエルFRB議長が記者会見など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年)(日本銀行)
14:30　雨宮正佳日銀副総裁が会見


CP買い入れオペ(日本銀行)


＜海外＞
10:30　豪・CPI(4-6月)　　0.3％
17:00　南ア・消費者物価指数(6月)　2.1％
21:00　ブ・全国失業率(6月)　12.9％
21:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(6月)　5.5％
21:30　ブ・融資残高(6月)　3兆5960億レアル
21:30　米・卸売在庫(6月)　-1.2％
23:00　米・中古住宅販売成約指数(6月)　15.0％　44.3％
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　0.25％　0.25％


米・FOMC終了後、パウエルFRB議長が記者会見


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望7月27日号　米企業関係者が自社株式売却⇒相場天井接近を示唆か　米中の総領事館閉鎖要求は、国交断行寸前..
  2. ファナックが未定としていた通期の連結業績予想を発表し経常利益は477億円(前期比53.6%減)の見込みに
  3. NY株式：NYダウ114ドル高、ウイルスワクチンへの期待が下支え
  4. NY原油：強含みで41.60ドル、ユーロ高進行を意識した買いが入る
  5. ドル円が企業の想定を超えた安値に　米中対立でドル安・ユーロ高続くか
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒
  3. 金価格上昇中、貴金属投資の方法と特徴
  4. NY原油：反発、ドル安進行を意識した買いが入る
  5. 世界を席巻してきたGAFAMとBATX、そして今後の主要テーマ　後編
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. ウシオ電機は紫外線殺菌・ウイルス不活化ユニット「Care222」が注目され2日続伸
  3. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒
  4. 【特集】温暖化防止のLNG(液化天然ガス)関連株、再生可能エエルギー関連株に注目
  5. NY外為：リスク回避が後退、ウイルスワクチン治験の良好な結果を好感

広告

写真で見るニュース

  • ホンダ・アコード（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 宿泊・レジャー施設向けEV充電スタンドのプラゴバー（画像：プラゴ発表資料より）
  • 画像はイメージです。
  • 画像はイメージです。
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

ドル円が企業の想定を超えた安値に　米中対立でドル安・ユーロ高続くか

VISION-Sのコンセプトモデル。（画像: ソニーの発表資料より）

ソニーが株価1万円越えの切符か　走るスマホ・VISION-Sのテスト走行を初公開

新型コロナが無嗅覚症を生むメカニズム　米ハーバード大が突き止める

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体