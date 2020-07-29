

*06:28JST 米国株は反落、追加財政策の交渉難航を警戒（28日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（28日）

SEP20

Ｏ 22685（ドル建て）

Ｈ 22840

Ｌ 22510

Ｃ 22535 大証比-75（イブニング比+35）

Vol 4752



SEP20

Ｏ 22680（円建て）

Ｈ 22815

Ｌ 22485

Ｃ 22515 大証比-95（イブニング比+15）

Vol 26850

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（28日）

トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、任天堂<797

4>、キヤノン<7751>、資生堂<4911>、エーザイ<4523>など、対東証比較（1ドル105.12

円換算）で全般軟調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 125.46 -2.11 6594 -42

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 31.27 0.27 6574 -71

6954 （FANUY） ファナック 18.80 -0.80 19763 -497

6758 （SNE） ソニー 77.62 -0.91 8159 -99

9432 （NTTYY） NTT 24.19 -0.06 2543 -2.5

7974 （NTDOY） 任天堂 56.06 -0.54 47144 -146

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 55.41 -0.31 58247 -3

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 3.89 -0.02 409 -2.2

7267 （HMC） ホンダ 25.81 -0.31 2713 1.5

8316 （SMFG） 三井住友 5.65 -0.02 2970 -23.5

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 100.93 0.56 10610 -20

8001 （ITOCY） 伊藤忠 44.82 0.01 2356 -16.5

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.67 0.04 140 0.3

8058 （MSBHY） 三菱商 41.79 -0.66 2196 -21.5

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 44.23 -0.48 4649 -30

6902 （DNZOY） デンソー 19.53 -0.04 4106 -30

6503 （MIELY） 三菱電 26.79 -0.12 1408 -15

6702 （FJTSY） 富士通 26.74 0.10 14052 -53

8031 （MITSY） 三井物 311.80 -0.40 1639 -4

7751 （CAJ） キヤノン 18.35 -1.46 1929 -148

7733 （OCPNY） オリンパス 18.75 0.02 1971 -5.5

4911 （SSDOY） 資生堂 61.65 -1.12 6481 -129

4523 （ESALY） エーザイ 83.01 0.36 8726 -59

4901 （FUJIY） 富士フイルム 46.81 0.27 4921 -4

5108 （BRDCY） ブリヂストン 15.89 -0.34 3341 -43

6301 （KMTUY） コマツ 21.92 -0.30 2305 -10

8267 （AONNY） イオン 24.33 0.28 2558 5.5

8802 （MITEY） 菱地所 14.77 -0.20 1553 -7.5

9735 （SOMLY） セコム 21.90 -0.20 9211 -41

2503 （KNBWY） キリン 19.92 0.07 2094 6.5

7201 （NSANY） 日産自 7.58 -0.53 398 -12.8

7270 （FUJHY） SUBARU 10.38 -0.24 2182 -16

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.54 -0.02 477 -6.4

1925 （DWAHY） 大和ハウス 23.38 -0.62 2457 -19.5

8591 （IX） オリックス 57.46 0.29 1208 -12.5

8053 （SSUMY） 住友商 11.84 -0.02 1245 6.5

6645 （OMRNY） オムロン 70.70 -0.30 7432 2

1928 （SKHSY） 積水ハウス 19.78 -0.13 2079 -10.5

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 104.20 2.27 10954 -56

3938 （LN） LINE 52.91 0.46 5562 -18

6586 （MKTAY） マキタ 38.64 -0.27 4062 -38

3407 （AHKSY） 旭化成 15.38 0.04 808 -4.2

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.74 0.00 2886 -32.5

6988 （NDEKY） 日東電 29.32 -0.73 6164 -26

6723 （RNECY） ルネサス 2.66 -0.04 560 -4

2802 （AJINY） 味の素 16.36 0.20 1719 -17

4704 （TMIC） トレンド 59.23 0.69 6226 -24

1801 （TISCY） 大成建 8.79 -0.06 3695 -140

3402 （TRYIY） 東レ 9.33 -0.05 490 -5.8

6479 （MNBEY） ミネベア 36.06 0.34 1895 19

（時価総額上位50位、1ドル105.12円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

1812 （KAJMY） 鹿島 11.92 1253 20 1.62

6770 （APELY） アルプス 27.05 1422 16 1.14

7012 （KWHIY） 川重 6.02 1582 16 1.02

6479 （MNBEY） ミネベア 36.06 1895 19 1.01

6113 （AMDLY） アマダ 30.00 788 5 0.64

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7751 （CAJ） キヤノン 18.35 1929 -148 -7.13

1801 （TISCY） 大成建 8.79 3695 -140 -3.65

7201 （NSANY） 日産自 7.58 398 -12.8 -3.12

6952 （CSIOY） カシオ 168.75 1774 -45 -2.47

6954 （FANUY） ファナック 18.80 19763 -497 -2.45



「米国株式市場概況」（28日）

ＮＹＤＯＷ

終値：26379.28 前日比：-205.49

始値：26529.45 高値：26556.84 安値：26361.71

年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：10402.09 前日比：-134.18

始値：10509.20 高値：10523.64 安値：10397.87

年初来高値：10839.93 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3218.44 前日比：-20.97

始値：3234.27 高値：3243.72 安値：3216.17

年初来高値：3393.52 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.217％ 米10年国債 0.579％



米国株式相場は反落。ダウ平均は205.49ドル安の26379.28ドル、ナスダックは134.17

ポイント安の10402.09ポイントで取引を終了した。共和党上院が追加財政策案を発表

したものの、民主党案とかけ離れており交渉が長引くとの懸念が強まったほか、7月消

費者信頼感指数が予想を下回り、景気回復が停滞するとの懸念も強まり下落で寄り付

いた。その後、連邦準備制度理事会（FRB）が緊急融資プログラムを9月末から12月末

まで延長することを発表すると一時下げ幅を縮小したが、景気回復への懸念が払拭で

きず、引けにかけては再び下落幅を拡大した。セクター別では、素材・エネルギーが

下落した一方、不動産、公益事業が上昇。

ファストフードのマクドナルド（MCD）は海外の売上が低迷し、第2四半期決算で30％

減益を計上し下落。化学・電気素材メーカーのスリーエム（MMM）も決算が予想を下回

り下落した。電気自動車のテスラ（TSLA）はアナリストの投資判断引き下げが嫌気さ

れ下落。一方で、画像関連製品のイーストマン・コダック（KODK）は医薬品原材料の

製造に向けて、米政府から7.6億ドルを借り入れたとの報道が好感され急伸した。

共和党上院は1兆ドル規模の追加財政案を発表。焦点となる失業保険補助は現行の週60

0ドルから削減する方針で現行での延長を含む3兆ドル規模の案を提示している民主党

案との乖離は大きい。



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