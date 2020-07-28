記事提供元：フィスコ
*16:46JST 【M&A速報：2020/07/28（2）】トヨタグループのTRI-AD、持株会社体制に移行
■トヨタグループのTRI-AD、持株会社体制に移行
■ギフティ<4449>、位置情報サービス提供のスイッチスマイルが実施する第三者割当増資を引き受け
■業務改善コンサル事業展開のキャップドゥ、オーストラリアのシステム開発会社Sazaeと資本業務提携
■「ユニバーサルメニュー」の技術を保持するアスコエパートナーズ、電算システム<3630>と資本業務提携
■顧客コミュニケーションツール「チャネルトーク」提供のZOYI Corporation、資金調達を実施
■ルネサンス<2378>、SOMPOホールディングス<8630>などを処分先として自己株式を処分
■建設技術研究所<9621>、建設技研インターナショナルの株式を追加取得 完全子会社化
■キャリアインデックス<6538>、Type Bee Groupから、「キャッシュバック賃貸」事業を譲り受け
■ダイキアクシス<4245>、子会社で土木工事業のDADの全保有株式を不動産業のミツワ都市開発に譲渡
■ユニバーサル園芸社<6061>、新会社を設立し植木・種苗等の生産販売事業を承継
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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