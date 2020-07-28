マーケット RSS

 

【M&A速報：2020/07/28（2）】トヨタグループのTRI-AD、持株会社体制に移行

2020年7月28日 16:46

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*16:46JST 【M&A速報：2020/07/28（2）】トヨタグループのTRI-AD、持株会社体制に移行
■トヨタグループのTRI-AD、持株会社体制に移行

■ギフティ<4449>、位置情報サービス提供のスイッチスマイルが実施する第三者割当増資を引き受け

■業務改善コンサル事業展開のキャップドゥ、オーストラリアのシステム開発会社Sazaeと資本業務提携

■「ユニバーサルメニュー」の技術を保持するアスコエパートナーズ、電算システム<3630>と資本業務提携

■顧客コミュニケーションツール「チャネルトーク」提供のZOYI Corporation、資金調達を実施

■ルネサンス<2378>、SOMPOホールディングス<8630>などを処分先として自己株式を処分

■建設技術研究所<9621>、建設技研インターナショナルの株式を追加取得　完全子会社化

■キャリアインデックス<6538>、Type Bee Groupから、「キャッシュバック賃貸」事業を譲り受け

■ダイキアクシス<4245>、子会社で土木工事業のDADの全保有株式を不動産業のミツワ都市開発に譲渡

■ユニバーサル園芸社<6061>、新会社を設立し植木・種苗等の生産販売事業を承継

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 世界を席巻してきたGAFAMとBATX、そして今後の主要テーマ　後編
  2. 相場展望7月27日号　米企業関係者が自社株式売却⇒相場天井接近を示唆か　米中の総領事館閉鎖要求は、国交断行寸前..
  3. 新型コロナが無嗅覚症を生むメカニズム　米ハーバード大が突き止める
  4. ヘッドフォンメーカーKoss、特許侵害でAppleを訴える
  5. 転職するならTOEICは何点必要? 社会人が目指すべきTOEICスコアとは
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. 将棋・藤井棋聖の勝負マスク製造会社が祭り柄マスクを発売
  3. 子供の教育費はいくら必要? 備える方法とは
  4. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒
  5. 金価格上昇中、貴金属投資の方法と特徴
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. 遅れた日産、先を行くマツダ、見通したトヨタ、売り方のスバル、出直しホンダ (1)
  3. 「トヨタ・ヤリスクロス」と「日産・キックス」で見える企業としての実力差
  4. 遅れた日産、先を行くマツダ、見通したトヨタ、売り方のスバル、出直しホンダ (2)
  5. 乃木坂46　中田花奈の卒業に感じた違和感とは

広告