弁護士コム　急落、第1四半期営業利益は96％減／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:21JST <6027> 弁護士コム 9620 -630
急落。21年3月期第1四半期（20年4-6月）の営業利益を前年同期比95.9％減の0.07億円と発表している。売上高が同24.0％増の11.60億円と伸びた一方、売上原価が同28.7％増の1.71億円、販管費が同58.4％増の9.81億円と膨らんだ。通期の営業利益予想は黒字だが、金額は非開示としている。《US》
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