さむらいJP　反発、不動産投資型クラウドファンディングでソフトウェア開発受注／新興市場スナップショット

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反発。連結子会社のSAMURAI TECHNOLOGY（東京都中央区）が不動産投資型クラウドファンディングシステムのソフトウェア開発案件を受注したと発表している。受注金額は0.245億円。売上計上予定時期は7-12月だが、営業利益計上額は未確定としている。納品後の運用保守も受注予定。また、今後の他展開を視野に入れており、業績寄与が判明した場合は速やかに知らせるとしている。《US》