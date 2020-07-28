記事提供元：フィスコ
*13:02JST 【M&A速報：2020/07/28（1）】XTech HP傘下のエキサイト、澤田HD<8699>子会社のiXITを買収
■XTech HP傘下のエキサイト、澤田HD<8699>のコンテンツ＆ソリューション事業子会社iXITを買収
■農業用機械の運転支援アプリ「AgriBus-Navi」など提供の農業情報設計社、3億円の資金調達を実施
■東芝データ、エムスリー<2413>グループで医療データ分析のCUC i-DATAと企業・健保組合向けデータヘルスサービスで協業 出資も検討
■従業員コンディションを解析する「Well」開発のボルダー(Boulder)、プレシリーズAで総額1億円の資金調達を実施
■ネオス<3627>、バリューデザイン<3960>に追加出資 出資比率18.45％の筆頭株主に
■富士通コンポーネント、コネクタ事業の一部をスイッチ・端子台等開発のオータックスに譲渡
■システム開発のティー・シー・エス、入力支援（OCR）システム開発の複合研ディーエルに出資しグループ化
■日本M&Aセンター<2127>、東南アジアへの対応強化でマレーシア駐在員事務所を開設
■日本語教育機関向けオンライン学習プラットフォーム提供のSaola、プレシードラウンドで資金調達を実施
■佐賀銀行<8395>とオプティム<3694>、AI・IoTを活用したソリューション企画の合弁会社「オプティム・バンクテクノロジーズ」を設立
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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