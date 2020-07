*12:27JST 電算システム---麻布大学が全学生・教職員に「G Suite Enterprise for Education」を導入

電算システム<3630>は27日、G Suite Enterprise for Educationが麻布大学の約3,000人の全学生及び教職員に提供されることを発表。G Suite Enterprise for Educationは、同社がライセンス委託販売・導入を行っている教育用のツール。麻布大学は、新型コロナウィルス感染症対策として原則オンラインでの授業を行っており、かねてよりGoogle Meetを活用してきたが2020年9月末に無償提供が終了、今後も全ての学部・学科・学生が同時間帯に同じ講義を受講することが継続的にできるようG Suite Enterprise for Educationへのアップグレードを決めた。同社は今後も、どこでも学習が可能な学びのスタイルと、学びを止めない環境へのサポートを行っていく。《ST》