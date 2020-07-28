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コーエーテクモHDが急伸、第1四半期の営業利益4.6倍などに注目集中

2020年7月28日 09:48

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■スマホゲーム「三国志・战略版」中国で好評

　コーエーテクモホールディングス(コーエーテクモHD)<3635>(東1)は7月28日、急伸商状となり、9時30分にかけて10%高の3775円(355円高)まで上げて約1カ月ぶりに上場来の高値を更新した。

　27日の夕方、第1四半期の連結決算(2020年4～6月)を発表し、売上高が前年同期比57%増の113.6億円、営業利益は同4.6倍の43.9億円と爆発的な増加。注目集中となった。エンタテインメント事業では「シブサワ・コウ」ブランドでIP(知的財産)を許諾したスマートフォンゲーム『三国志・战略版』が、中国のApp　Storeセールスランキングで1位を獲得するなど好調。3月通期の連結業績予想は未定とした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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