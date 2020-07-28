

*08:31JST 7/28

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（26584.77、+114.88）

・ナスダック総合指数は上昇（10536.27、+173.09）

・SOX指数は上昇（2104.62、+65.91）

・VIX指数は低下（24.74、-1.10）

・米原油先物は上昇（41.60、+0.31）

・日銀のETF購入

・米景気刺激策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（22715.85、-35.76）

・シカゴ日経225先物は下落（22665、大阪比-25）

・1ドル105円30-40銭

・米長期金利は上昇

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の長期化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・企業向けサービス価格指数（6月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（5月）

・米消費者信頼感指数（7月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（29日まで）

・アジアインフラ投資銀行（AIIB）年次総会（29日まで）

・タイ市場は休場《ST》