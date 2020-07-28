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7/28の強弱材料

2020年7月28日 08:31

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記事提供元：フィスコ


*08:31JST 7/28
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（26584.77、+114.88）
・ナスダック総合指数は上昇（10536.27、+173.09）
・SOX指数は上昇（2104.62、+65.91）
・VIX指数は低下（24.74、-1.10）
・米原油先物は上昇（41.60、+0.31）
・日銀のETF購入
・米景気刺激策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・日経平均は下落（22715.85、-35.76）
・シカゴ日経225先物は下落（22665、大阪比-25）
・1ドル105円30-40銭
・米長期金利は上昇
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下

留意事項
・企業向けサービス価格指数（6月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（5月）
・米消費者信頼感指数（7月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（29日まで）
・アジアインフラ投資銀行（AIIB）年次総会（29日まで）
・タイ市場は休場《ST》

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