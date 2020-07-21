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東証業種別ランキング：サービス業が上昇率トップ

2020年7月21日 15:44

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記事提供元：フィスコ


*15:44JST 東証業種別ランキング：サービス業が上昇率トップ


サービス業が上昇率トップ。そのほか、医薬品、電気機器、その他製品、情報・通信業、精密機器などが上昇した。一方で鉄鋼が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、建設業、海運業などが下落した。

1. サービス業 ／ 2,163.46 ／ 1.68
2. 医薬品 ／ 3,299.35 ／ 1.65
3. 電気機器 ／ 2,649.2 ／ 1.42
4. その他製品 ／ 3,004.53 ／ 1.21
5. 情報・通信業 ／ 4,283.23 ／ 0.95
6. 精密機器 ／ 8,182.52 ／ 0.81
7. 金属製品 ／ 966.15 ／ 0.77
8. 化学工業 ／ 1,943.2 ／ 0.53
9. 小売業 ／ 1,237.17 ／ 0.48
10. 水産・農林業 ／ 443.2 ／ 0.40
11. 機械 ／ 1,829. ／ 0.07
12. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,514.79 ／ -0.09
13. ガラス・土石製品 ／ 900.1 ／ -0.14
14. 不動産業 ／ 1,144.56 ／ -0.26
15. 証券業 ／ 313.44 ／ -0.31
16. 石油・石炭製品 ／ 856.46 ／ -0.39
17. 鉱業 ／ 190.86 ／ -0.40
18. 陸運業 ／ 1,834.25 ／ -0.41
19. 食料品 ／ 1,577.8 ／ -0.43
20. 輸送用機器 ／ 2,393.02 ／ -0.45
21. その他金融業 ／ 563.78 ／ -0.54
22. 空運業 ／ 175.81 ／ -0.54
23. パルプ・紙 ／ 447.67 ／ -0.56
24. 繊維業 ／ 498.49 ／ -0.64
25. 非鉄金属 ／ 785.15 ／ -0.68
26. 銀行業 ／ 116.46 ／ -0.91
27. 保険業 ／ 804.7 ／ -1.01
28. 卸売業 ／ 1,357.86 ／ -1.02
29. ゴム製品 ／ 2,468.79 ／ -1.05
30. 海運業 ／ 195.49 ／ -1.12
31. 建設業 ／ 1,013.32 ／ -1.13
32. 電力・ガス業 ／ 370.69 ／ -1.39
33. 鉄鋼 ／ 266.44 ／ -1.62《US》

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