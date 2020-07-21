

*06:30JST 米国株は上昇、追加財政策への期待広がる（20日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）

SEP20

Ｏ 22685（ドル建て）

Ｈ 22835

Ｌ 22580

Ｃ 22820 大証比+170（イブニング比+20）

Vol 4596



SEP20

Ｏ 22650（円建て）

Ｈ 22805

Ｌ 22555

Ｃ 22790 大証比+140（イブニング比-10）

Vol 20688

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）

トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファースト

リテ<9983>、任天堂<7974>、富士通<6702>、オムロン<6645>など、対東証比較（1ドル

107.25円換算）で全般堅調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 127.28 0.22 6825 31

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 29.80 -0.18 6392 120

6954 （FANUY） ファナック 19.35 0.25 20756 51

6758 （SNE） ソニー 78.18 2.10 8385 136

9432 （NTTYY） NTT 24.10 0.10 2585 16

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 54.80 -0.84 58768 168

7974 （NTDOY） 任天堂 55.27 -0.57 47422 402

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 3.93 -0.02 421 -2.5

7267 （HMC） ホンダ 26.22 -0.01 2812 15

8316 （SMFG） 三井住友 5.70 -0.02 3057 -9

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 99.92 0.88 10716 16

8001 （ITOCY） 伊藤忠 45.68 -0.02 2450 5.5

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.56 0.03 137 -0.3

8058 （MSBHY） 三菱商 43.04 -0.15 2308 -1.5

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 44.18 -0.36 4738 15

6902 （DNZOY） デンソー 19.37 -0.18 4155 31

6503 （MIELY） 三菱電 26.28 0.20 1409 7

7751 （CAJ） キヤノン 20.33 0.28 2180 16.5

6702 （FJTSY） 富士通 26.18 1.22 14039 119

8031 （MITSY） 三井物 310.00 1.32 1662 5

7733 （OCPNY） オリンパス 18.36 -0.11 1969 13

4911 （SSDOY） 資生堂 62.50 -0.57 6703 38

4523 （ESALY） エーザイ 79.70 0.26 8548 -2

5108 （BRDCY） ブリヂストン 16.08 -0.07 3449 -9

4901 （FUJIY） 富士フイルム 44.46 0.26 4769 1

6301 （KMTUY） コマツ 21.96 0.38 2355 7

8802 （MITEY） 菱地所 14.93 -0.25 1601 4

9735 （SOMLY） セコム 21.97 0.10 9425 15

8267 （AONNY） イオン 23.34 0.47 2503 8.5

2503 （KNBWY） キリン 20.05 -0.10 2150 10

7201 （NSANY） 日産自 7.94 -0.22 426 -0.3

7270 （FUJHY） SUBARU 10.57 -0.15 2267 0

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.63 0.07 497 -2.1

1925 （DWAHY） 大和ハウス 24.24 -0.04 2600 -3.5

8591 （IX） オリックス 58.59 -0.73 1257 5

8053 （SSUMY） 住友商 12.09 0.08 1297 4

6645 （OMRNY） オムロン 68.51 1.11 7348 48

1928 （SKHSY） 積水ハウス 19.71 -0.17 2114 6.5

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 100.14 -0.61 10740 20

3938 （LN） LINE 51.37 -0.13 5509 -1

3407 （AHKSY） 旭化成 15.87 0.02 851 4

6586 （MKTAY） マキタ 38.84 0.57 4166 6

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.74 0.02 2933 -51

6723 （RNECY） ルネサス 2.78 -0.01 596 -1

6988 （NDEKY） 日東電 29.17 1.03 6257 27

2802 （AJINY） 味の素 16.11 -0.24 1728 -3

8002 （MARUY） 丸紅 48.81 0.87 523 2.9

4704 （TMIC） トレンド 59.14 0.41 6343 33

1801 （TISCY） 大成建 8.95 -0.08 3839 -36

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.56 -0.04 2447 49

（時価総額上位50位、1ドル107.25円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8355 （SHZUY） 静岡銀 69.70 748 37 5.20

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.56 2447 49 2.04

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 29.80 6392 120 1.91

6758 （SNE） ソニー 78.18 8385 136 1.65

6361 （EBCOY） 荏原 12.84 2754 29 1.06

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6448 （BRTHY） ブラザー 33.87 1816 -94 -4.92

7752 （RICOY） リコー 7.35 788 -22 -2.72

6839 （FUAIY） 船井電機 0.95 509 -12 -2.30

6753 （SHCAY） シャープ 2.74 1176 -21 -1.75

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.74 2933 -51 -1.71



「米国株式市場概況」（20日）

ＮＹＤＯＷ

終値：26680.87 前日比：8.92

始値：26660.29 高値：26765.02 安値：26504.20

年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：10767.09 前日比：263.90

始値：10526.02 高値：10783.80 安値：10488.04

年初来高値：10824.79 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3251.84 前日比：27.11

始値：3224.29 高値：3258.61 安値：3215.16

年初来高値：3393.52 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.312％ 米10年国債 0.61％



米国株式相場は上昇。ダウ平均は8.92ドル高の26680.87ドル、ナスダックは263.90ポ

イント高の10767.09ポイントで取引を終了した。利益確定の売りが目立ち寄り付き後

に一時大きく下げた。しかし、ウイルスワクチン開発の治験で良好な結果が発表され

たほか、米国政府・議会が追加財政策の協議を開始したことが好感され上昇に転じ

た。ハイテク株の上昇がけん引する形で引けにかけては一段高となった。セクター別

では、小売り、ソフトウェアサービスが上昇した一方、エネルギーや食品・飲料・タ

バコが下落した。

オンライン小売りのアマゾン（AMZN）はゴールドマンサックスの目標株価引き上げを

受けて上昇。検索大手のアルファベット（GOOGL）もクレディスイスによる目標株価引

き上げで上昇した。製薬会社のファイザー（PFE）は、ドイツ企業と共同開発中の新型

ウイルスワクチンの治験で良好な結果を発表し、上昇。一方、同業のモデルナ（MRN

A）は、JPモルガンによる投資判断引き下げに加え、新型ウイルスワクチン開発の競争

激化を嫌気して急落した。

トランプ大統領は記者団に、小企業救済策を巡り民主党と交渉を開始したことを明ら

かにしたほか、「給与税減税は非常に重要」と加えた。



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