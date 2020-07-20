記事提供元：フィスコ
*17:05JST 【M&A速報：2020/07/20（2）】ダイセル、子会社のポリプラスチックスを完全子会社化
■ダイセル<4202>、子会社のポリプラスチックスの株式を追加取得 完全子会社化
■経営管理総合支援のブリッジコンサルティンググループ、総額2億円の資金調達を実施
■昭和産業<2004>、糖化品・乳酸菌を製造販売のサンエイ糖化を完全子会社化 三井物産<8031>から株式取得
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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