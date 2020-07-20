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アバントはグループ企業の提携など材料視され大きく出直る

2020年7月20日 10:19

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■新型コロナ大きな影響なしとし6月決算への期待も強い

　アバント<3836>(東1)は7月20日、大きく出直り、9時30分にかけて8%高の1059円(82円高)をつけ、ほぼ10日ぶりに4ケタ(1000円台)を回復している。

　グループに連結会計関連事業DIVA(ディーバ)などがあり、15日付で、グループ企業フィエルテが英国のファイナンシャルマネジメントソフトウェアのリーディング企業APTITUDE　SOFTWARE　LIMITED(本社ロンドン)と、日本企業への新収益認識基準に対応支援を目的とした戦略的パートナー契約を締結したと発表。材料視されている。

　2020年6月期の決算発表は8月3日の予定。第3四半期決算では、新型コロナウイルス感染症の影響について大きな影響は発生してないとし、5月通期の連結業績予想は据え置き、営業利益は前期比10%増などとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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