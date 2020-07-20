記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨、貿易収支、欧経常収支など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(6月15・16日分)
08:50 貿易収支(6月) -162億円 -8382億円
08:50 輸出(6月) -24.6％ -28.3％
08:50 輸入(6月) -17.6％ -26.2％
14:00 コンビニエンスストア売上高(6月) 10.0％
＜海外＞
10:30 中・貸出基準金利1年物(7月) 3.85％ 3.85％
10:30 中・貸出基準金利5年物(7月) 4.65％ 4.65％
17:00 欧・経常収支(5月) 102億ユーロ
20:25 ブ・週次景気動向調査
27:00 ブ・貿易収支(週次)(7月19日まで1カ月間) 16.55
ブ・CNI産業信頼感(7月、21日までに)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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