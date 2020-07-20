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今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨、貿易収支、欧経常収支など

2020年7月20日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨、貿易収支、欧経常収支など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(6月15・16日分)
08:50　貿易収支(6月)　-162億円　-8382億円
08:50　輸出(6月)　-24.6％　　-28.3％
08:50　輸入(6月)　-17.6％　-26.2％
14:00　コンビニエンスストア売上高(6月)　　10.0％


＜海外＞
10:30　中・貸出基準金利1年物(7月)　3.85％　3.85％
10:30　中・貸出基準金利5年物(7月)　4.65％　4.65％
17:00　欧・経常収支(5月)　102億ユーロ
20:25　ブ・週次景気動向調査
27:00　ブ・貿易収支(週次)(7月19日まで1カ月間)　　16.55


ブ・CNI産業信頼感(7月、21日までに)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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