記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏CPI、米住宅着工件数、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
CP買い入れオペ(日本銀行)
＜海外＞
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(7月15日まで1カ月間)
18:00 欧・ユーロ圏CPI(6月) 0.3％ 0.3％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(7月)
21:30 米・住宅着工件数(6月) 118.0万戸 97.4万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(6月) 130.0万戸 121.6万戸
23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(7月) 80.0 78.1
英・中央銀行総裁がオンラインセミナーで講演
欧・臨時欧首脳会議(18日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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