

*01:17JST ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ124ドル安、原油先物0.27ドル安

【 米国株式 】 前日比 高値 安値 ↑ ／ ↓＊ダウ30種平均 26745.87 -124.23 -0.46% 26879.16 26660.03 12 18＊ナスダック 10422.55 -127.94 -1.21% 10466.82 10364.39 920 1550＊S&P500 3204.52 -22.04 -0.68% 3214.84 3198.59 250 252＊SOX指数 2048.96 -15.21 -0.74% ＊225先物 22740 大証比 -20 -0.09% 【 為替 】 前日比 高値 安値 ＊ドル・円 107.06 +0.12 +0.11% 107.20 106.92 ＊ユーロ・ドル 1.1434 +0.0022 +0.19% 1.1442 1.1378 ＊ユーロ・円 122.41 +0.37 +0.30% 122.51 121.92 ＊ドル指数 95.94 -0.14 -0.15% 96.32 95.89 【 債券 】 前日比 高値 安値 ＊ 2年債利回り 0.14 -0.02 0.00 0.00 ＊10年債利回り 0.60 -0.03 0.00 0.00 ＊30年債利回り 1.30 -0.03 0.00 0.00 ＊日米金利差 0.58 -0.02 【 商品／先物 】 前日比 高値 安値 ＊原油先物 40.93 -0.27 -0.65% 41.18 40.60 ＊金先物 1807.7 -6.1 -0.34% 1816.20 1803.20 【 欧州株式 】 前日比 高値 安値 ↑ ／ ↓＊英FT100 6250.69 -41.96 -0.67% 6296.78 6227.33 38 63＊独DAX 12874.97 -56.01 -0.43% 12919.23 12805.47 11 19＊仏CAC40 5085.28 -23.70 -0.46% 5105.12 5048.32 16 22《KY》