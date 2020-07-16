記事提供元：フィスコ
*23:54JST 米7月NAHB住宅市場指数は3月来で最高へ、ドルまちまち
全米住宅産業協会（NAHB）が発表した7月NAHB住宅市場指数は72と、6月58から予想以上に上昇し、3月来で最高となった。
米商務省が同時刻に発表した5月企業在庫は前月比‐2.3％と、4カ月連続のマイナスで下落率は1992年1月以来で最大となった。売上高は前月比＋8.4％と、4カ月ぶりプラスに改善した。
ドルはまちまち。ドル・円は107円10銭から107円15銭へ強含み推移。ユーロ・ドルは1.1400ドルから1.1442ドルまで上昇した。
【経済指標】
・米・7月NAHB住宅市場指数：72（予想：61、6月：58）
・米・5月企業在庫：前月比‐2.3％（予想：-2.3％、4月：‐1.4％←-1.3％）《KY》
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