きずなＨＤ　急騰、今期営業利益は23％増見込む／新興市場スナップショット



*14:43JST <7086> きずなＨＤ 1468 +210

急騰。21年5月期の営業利益予想を前期比22.8％増の6.00億円と発表している。高齢化による死亡者数の増加や新規ホールの寄与などで葬儀件数が増加すると見込む。葬儀単価も徐々に回復し、増益転換に貢献する見通し。同時に発表した20年5月期の営業利益は39.9％減の4.88億円で着地した。《US》