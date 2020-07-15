アンビション　ストップ高買い気配、前期営業利益や配当を上方修正／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:18JST <3300> アンビション 678カ -
ストップ高買い気配。20年6月期の営業利益を従来予想の5.34億円から9.20億円（前期実績15.94億円）に上方修正している。緊急事態宣言解除後の金融機関の業務体制の復旧に伴い、停止していた契約済み案件の決済や賃貸仲介事業の成約本数が想定を上回るペースで推移しているため。年間配当は従来予想の3.10円から7.58円（前期実績25.00円）に増額修正した。《US》
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