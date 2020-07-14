インターライフ　ストップ高買い気配、第1四半期営業利益は2.2倍に／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:27JST <1418> インターライフ 236カ -
ストップ高買い気配。21年2月期第1四半期決算を発表、営業利益は前年同期比2.2倍の3.6億円に急拡大。工事事業や人材サービス事業、店舗サービス事業が低調だったものの、不動産仲介案件が成約したことから利益が押し上げられた。通期計画の4.0億円に対する進捗率は90.5％となっており、上方修正期待も高まっているもよう。《US》
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