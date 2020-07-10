記事提供元：フィスコ
*12:44JST 【M&A速報：2020/07/10（1）】ソニー、米国のゲーム開発会社Epic Games社に約268億円出資
■ソニー<6758>、米国のゲーム開発会社Epic Games社に約268億円出資
■大企業向けDX支援SaaS開発のテックタッチ、シリーズAラウンドで5億円の資金調達を実施
■スガノ農機、石村鉄工と合併
■生活協同組合CO・OPとやま、富山県生協と2022年4月に合併
■大戸屋HD<2705>、コロワイド<7616>によるTOBについて「誠に遺憾」とコメント
■フィルムコンデンサ製造のタイツウ、日立化成と同社子会社の日立AICから小型フィルムコンデンサ事業を買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 【IPO】Speee<4499> 初値は5150円（公開価格2880円） 7/10 12:27
- エル・ティー・エス 東証1部に上場市場変更 7/10 12:20
- データセクションは入店自動制御システムが注目されて出直り強める 7/10 12:13
- クリーク・アンド・リバー社 1Qは2ケタ増収増益、新型コロナの影響をグループ全体で吸収 7/10 11:26
- リソー教育 1Qは売上高が41.65億円、新型コロナウイルス感染症により各校舎を休校 7/10 11:18
広告
広告
広告