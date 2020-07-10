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【M&A速報：2020/07/10（1）】ソニー、米国のゲーム開発会社Epic Games社に約268億円出資

2020年7月10日 12:44

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記事提供元：フィスコ


*12:44JST 【M&A速報：2020/07/10（1）】ソニー、米国のゲーム開発会社Epic Games社に約268億円出資
■ソニー<6758>、米国のゲーム開発会社Epic Games社に約268億円出資

■大企業向けDX支援SaaS開発のテックタッチ、シリーズAラウンドで5億円の資金調達を実施

■スガノ農機、石村鉄工と合併

■生活協同組合CO・OPとやま、富山県生協と2022年4月に合併

■大戸屋HD<2705>、コロワイド<7616>によるTOBについて「誠に遺憾」とコメント

■フィルムコンデンサ製造のタイツウ、日立化成と同社子会社の日立AICから小型フィルムコンデンサ事業を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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