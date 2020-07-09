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出来高変化率ランキング（13時台）～ピーエイ、ナガオカなどがランクイン

2020年7月9日 14:08

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記事提供元：フィスコ


*14:08JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ピーエイ、ナガオカなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月9日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7831> ウイルコHD　　　 　3529800 　55360　 6276.08% 15.07%
<4766>* ピーエイ　　　　　 　2193000 　158020　 1287.80% 26.47%
<9399> ビート　　　　　　 　7859589 　695425.4　 1030.18% 5.21%
<3808> OKウェイヴ　　　 　1600800 　146000　 996.44% 6.14%
<8008> ４℃　ＨＤ　　　 　283500 　43300　 554.73% 14.34%
<6183> ベル24HD　　　 　1269000 　201840　 528.72% 16.47%
<3739> コムシード　　　　 　348200 　66820　 421.10% 9.64%
<6192> ハイアス　　　　　 　1365000 　267300　 410.66% -0.39%
<1446>* キャンディル　　　 　223400 　48760　 358.16% 0.75%
<3911> Aiming　　　 　16102100 　3720560　 332.79% 9.9%
<1457> 大和ＴＰＸベア　　 　20331 　5083.6　 299.93% -0.71%
<7513> コジマ　　　　　　 　1377400 　362920　 279.53% -1.83%
<4428> シノプス　　　　　 　214600 　57160　 275.44% 11.29%
<9684> スクエニHD　　　 　1509800 　444020　 240.03% 7.1%
<2651> ローソン　　　　　 　1328700 　396140　 235.41% 6.43%
<8570> イオンFS　　　　 　4172200 　1263540　 230.20% -13.92%
<6239>* ナガオカ　　　　　 　483500 　148660　 225.24% 8.9%
<2371> カカクコム　　　　 　2870000 　889540　 222.64% 9.89%
<2607> 不二製油　　　　　 　635100 　200000　 217.55% 3.93%
<6094> フリークHD　　　 　366700 　117100　 213.15% -5.06%
<2791> 大黒天　　　　　　 　158600 　51460　 208.20% 7.55%
<3667>* enish　　　　 　7556300 　2462900　 206.80% -2.71%
<9715> トランスコスモ　　 　392300 　129020　 204.06% 12.91%
<2586> フルッタ　　　　　 　7635600 　2541020　 200.49% 4.85%
<6538> キャリアIND　　 　1216800 　408500　 197.87% 8.71%
<4440> ヴィッツ　　　　　 　329600 　110980　 196.99% 3.73%
<7451> 三菱食品　　　　　 　73900 　26140　 182.71% 4.11%
<6550>* Fringe81　 　129300 　47300　 173.36% -8.45%
<6897>* ツインバード　　　 　2710500 　996220　 172.08% -1.37%
<4523> エーザイ　　　　　 　1222500 　462420　 164.37% 5.35%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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