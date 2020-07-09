*14:08JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ピーエイ、ナガオカなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月9日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7831> ウイルコHD 3529800 55360 6276.08% 15.07%
<4766>* ピーエイ 2193000 158020 1287.80% 26.47%
<9399> ビート 7859589 695425.4 1030.18% 5.21%
<3808> OKウェイヴ 1600800 146000 996.44% 6.14%
<8008> ４℃ ＨＤ 283500 43300 554.73% 14.34%
<6183> ベル24HD 1269000 201840 528.72% 16.47%
<3739> コムシード 348200 66820 421.10% 9.64%
<6192> ハイアス 1365000 267300 410.66% -0.39%
<1446>* キャンディル 223400 48760 358.16% 0.75%
<3911> Aiming 16102100 3720560 332.79% 9.9%
<1457> 大和ＴＰＸベア 20331 5083.6 299.93% -0.71%
<7513> コジマ 1377400 362920 279.53% -1.83%
<4428> シノプス 214600 57160 275.44% 11.29%
<9684> スクエニHD 1509800 444020 240.03% 7.1%
<2651> ローソン 1328700 396140 235.41% 6.43%
<8570> イオンFS 4172200 1263540 230.20% -13.92%
<6239>* ナガオカ 483500 148660 225.24% 8.9%
<2371> カカクコム 2870000 889540 222.64% 9.89%
<2607> 不二製油 635100 200000 217.55% 3.93%
<6094> フリークHD 366700 117100 213.15% -5.06%
<2791> 大黒天 158600 51460 208.20% 7.55%
<3667>* enish 7556300 2462900 206.80% -2.71%
<9715> トランスコスモ 392300 129020 204.06% 12.91%
<2586> フルッタ 7635600 2541020 200.49% 4.85%
<6538> キャリアIND 1216800 408500 197.87% 8.71%
<4440> ヴィッツ 329600 110980 196.99% 3.73%
<7451> 三菱食品 73900 26140 182.71% 4.11%
<6550>* Fringe81 129300 47300 173.36% -8.45%
<6897>* ツインバード 2710500 996220 172.08% -1.37%
<4523> エーザイ 1222500 462420 164.37% 5.35%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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