

*08:29JST 7/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22714.44、+407.96）

・NYダウは上昇（26287.03、+459.67）

・ナスダック総合指数は上昇（10433.65、+226.02）

・SOX指数は上昇（2046.81、+53.20）

・日銀のETF購入

・米財政刺激策への期待

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・1ドル107円30-40銭

・シカゴ日経225先物は下落（22640、大阪比-10）

・VIX指数は上昇（27.94、+0.26）

・米原油先物は下落（40.63、-0.02）

・米長期金利は上昇

・コロナ感染者数の再増加

・米中対立の激化

・安倍内閣の支持率低下

・西日本の豪雨被害

留意事項

・毎月勤労統計（5月）

・家計支出（5月）

・消費動向指数（5月）

・貿易統計（6月上中旬）

・生活意識に関する日銀アンケート調査

・景気動向指数（5月）

・預金貸出金速報（6月）

・Branding Engineerが新規上場

・独鉱工業生産指数（5月）

・米JOLT求人件数（5月）

・レッドブック米週間小売売上高《ST》