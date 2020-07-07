記事提供元：フィスコ
*08:29JST 7/7
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（22714.44、+407.96）
・NYダウは上昇（26287.03、+459.67）
・ナスダック総合指数は上昇（10433.65、+226.02）
・SOX指数は上昇（2046.81、+53.20）
・日銀のETF購入
・米財政刺激策への期待
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・1ドル107円30-40銭
・シカゴ日経225先物は下落（22640、大阪比-10）
・VIX指数は上昇（27.94、+0.26）
・米原油先物は下落（40.63、-0.02）
・米長期金利は上昇
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化
・安倍内閣の支持率低下
・西日本の豪雨被害
留意事項
・毎月勤労統計（5月）
・家計支出（5月）
・消費動向指数（5月）
・貿易統計（6月上中旬）
・生活意識に関する日銀アンケート調査
・景気動向指数（5月）
・預金貸出金速報（6月）
・Branding Engineerが新規上場
・独鉱工業生産指数（5月）
・米JOLT求人件数（5月）
・レッドブック米週間小売売上高《ST》
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