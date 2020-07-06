記事提供元：フィスコ
*17:51JST 6日の日本国債市場概況：債券先物は151円75銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付151円88銭 高値151円90銭 安値151円74銭 引け151円75銭
売買高総計12405枚
2年 414回 -0.140％
5年 143回 -0.090％
10年 359回 0.035％
20年 172回 0.430％
債券先物9月限は、151円88銭で取引を開始。日経平均株価の上げ幅拡大やドル・円の円安推移を受けたほか、明日の30年債入札へも警戒感もあって売りが優勢になり、151円90銭から151円74銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.16％、10年債は0.69％、30年債は1.45％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.44％、英国債は0.20％、オーストラリア10年債は0.92％、NZ10年債は0.98％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・5月小売売上高（前月比予想：+15.0％、4月：-11.7％）
・22:45 米・6月サービス業PMI改定値（予想：47.0、速報値：46.7）
・23:00 米・6月ISM非製造業景況指数（予想：50.0、5月：45.4）《KK》
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