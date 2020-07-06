記事提供元：フィスコ
*16:42JST 【M&A速報：2020/07/06（2）】太陽HD、米CA社からPCB製造プロセスソリューション事業を譲受
■太陽HD<4626>子会社の太陽アメリカ、米Circuit AutomationからPCB製造プロセスに係るソリューション事業を譲り受け
■さわれる動画「TIG(ティグ)」開発のパロニム、タイ国内最大手通信会社「AIS」を傘下に持つタイIntouch Holdingsから資金調達を実施
■モバイルヘルスケアデバイス開発のジーニアルライト、りそなキャピタルなどから総額2.4億円の資金調達を実施
■IoTシステム企画・開発のIoTBASE、シードラウンドでインキュベイトファンドなどから資金調達を実施
■アジャイルメディア・ネットワーク<6573>、SNS アカウント運営の自動化・分析ツール「DIGITAL PANDA」提供のpopteamを買収
■サイオス<3744>、子会社のサイオステクノロジーとIT関連サービス子会社2社を合併
■「東大式FPマネーセミナー」等運営のクロス・デジタル・イノベーション、シードラウンドで資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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