

*08:18JST 7/1

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22288.14、+293.10）

・NYダウは上昇（25812.88、+217.08）

・ナスダック総合指数は上昇（10058.77、+184.61）

・シカゴ日経225先物は上昇（22285、大阪比+55）

・1ドル107円90-00銭

・SOX指数は上昇（1996.44、+52.54）

・VIX指数は低下（30.43、-1.35）

・日銀のETF購入

・世界的な経済活動再開

・日米欧の大型経済対策

・コロナ収束後の業績回復期待

弱気材料

・米原油先物は下落（39.27、-0.43）

・米長期金利は上昇

・安倍内閣の支持率低下

・コロナ感染者数の再増加

・米中対立の激化

留意事項

・日銀短観（大企業製造業DI）（4-6月）

・路線価（1月1日現在）

・貸出先別貸出金（5月）

・製造業PMI（6月）

・自動車販売台数（6月）

・消費動向調査（6月）

・レジ袋有料義務化がスタート

・東京ディズニーランドが営業再開

・中国財新製造業PMI（6月）

・独失業率（失業保険申請率）（6月）

・ユーロ圏製造業PMI（6月）

・米ADP全米雇用報告（6月）

・米ISM製造業景況指数（6月）

・米建設支出（5月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（6月9-10日分）

・香港株式市場は返還記念日の祝日で休場

・ロシアで憲法改正の是非を問う国民投票《ST》