記事提供元：フィスコ
*08:18JST 7/1
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（22288.14、+293.10）
・NYダウは上昇（25812.88、+217.08）
・ナスダック総合指数は上昇（10058.77、+184.61）
・シカゴ日経225先物は上昇（22285、大阪比+55）
・1ドル107円90-00銭
・SOX指数は上昇（1996.44、+52.54）
・VIX指数は低下（30.43、-1.35）
・日銀のETF購入
・世界的な経済活動再開
・日米欧の大型経済対策
・コロナ収束後の業績回復期待
弱気材料
・米原油先物は下落（39.27、-0.43）
・米長期金利は上昇
・安倍内閣の支持率低下
・コロナ感染者数の再増加
・米中対立の激化
留意事項
・日銀短観（大企業製造業DI）（4-6月）
・路線価（1月1日現在）
・貸出先別貸出金（5月）
・製造業PMI（6月）
・自動車販売台数（6月）
・消費動向調査（6月）
・レジ袋有料義務化がスタート
・東京ディズニーランドが営業再開
・中国財新製造業PMI（6月）
・独失業率（失業保険申請率）（6月）
・ユーロ圏製造業PMI（6月）
・米ADP全米雇用報告（6月）
・米ISM製造業景況指数（6月）
・米建設支出（5月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（6月9-10日分）
・香港株式市場は返還記念日の祝日で休場
・ロシアで憲法改正の是非を問う国民投票《ST》
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