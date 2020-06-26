フィーチャ　初値4710円、公開価格の9.1倍／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*12:38JST <4052> フィーチャ 4645ウ -
公開価格（520円）の9.1倍となる4710円で初値を付けた。24日に上場したが、買い注文が殺到して取引が成立しなかった。主な事業は画像認識ソフトウェアの開発。20年6月期の営業損益予想は0.72億円の黒字（前期実績は0.03億円の赤字）。新規案件の獲得やディープラーニングなど画像認識技術の研究開発を進め、黒字転換を目指す。第3四半期累計の実績は0.78億円の黒字で、既に通期予想を上回っている。《US》
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