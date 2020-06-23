ＡＮＡＰ　ストップ高買い気配、AIで人物画像切り抜くシステム開発／新興市場スナップショット



*13:16JST <3189> ＡＮＡＰ 1033カ -

ストップ高買い気配。子会社のANAPラボ（東京都港区）がAIを活用して自動的に人物画像・動画を切り抜くシステム「Labpick」を開発したと発表している。ECサイトなどで使用する画像編集でのトリミング作業をAIで自動化し、作業効率を向上させ、人件費の削減につなげる。ネット通販大手のAmazonなどでは背景白抜き画像の提供が求められているとされ、業務効率化に貢献すると見込む。《US》