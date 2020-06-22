記事提供元：フィスコ
*16:47JST 【M&A速報：2020/06/22（2）】ベインキャピタル、ニチイ学館へのTOB買付期間を7月9日まで延長
■米ベインキャピタル、ニチイ学館<9792>へのTOB買付期間を7月9日までに延長
■顧客サポート業務支援のソリューション開発・提供のモビルス、NTTコムウェアと資本業務提携
■FIG<4392>、物流システム受託開発等のプライムキャストを買収
■光通信<9435>、アルファグループ<3322>の株式を一部売却 出資比率5.07％に
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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