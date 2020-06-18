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Ｊストリーム　年初来高値、動画配信プラットフォーム「Equipmedia」がYappli と連携開始／新興市場スナップショット

2020年6月18日 13:59

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記事提供元：フィスコ


*13:59JST <4308> Ｊストリーム 2243 +50
年初来高値。ヤプリ（東京都港区）が提供するアプリプラットフォーム「Yappli」とJストリームが提供する動画配信プラットフォーム「J-Stream Equipmedia」の連携を開始したと発表している。「Yappli」はスマートフォンアプリの開発・運用・分析をワンストップで提供するプラットフォーム。連携により、オンデマンド・ライブなどの動画配信を伴うビジネスアプリの導入を支援する。《US》

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