記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景況判断BSI大企業全産業、東京オフィス空室率、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 景況判断BSI大企業全産業(4-6月) -10.1
08:50 景況判断BSI大企業製造業(4-6月) -17.2
10:00 トヨタ自動車が株主総会
11:00 東京オフィス空室率(5月) 1.56
＜海外＞
21:30 米・生産者物価コア指数(5月) 0.5％ 0.6％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 187.7万件
欧・ユーロ圏財務相会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 6/10の強弱材料 6/10 08:30
- 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、米消費者物価コア指数、米FOMCが政策金利発表など 6/10 06:30
- 6/9の強弱材料 6/ 9 08:24
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、独貿易収支、欧ユーロ圏GDP確報値など 6/ 9 06:30
- 6/8の強弱材料 6/ 8 08:30
広告
広告
広告