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今日の注目スケジュール：景況判断BSI大企業全産業、東京オフィス空室率、米新規失業保険申請件数など

2020年6月11日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景況判断BSI大企業全産業、東京オフィス空室率、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　景況判断BSI大企業全産業(4-6月)　　-10.1
08:50　景況判断BSI大企業製造業(4-6月)　　-17.2
10:00　トヨタ自動車が株主総会
11:00　東京オフィス空室率(5月)　　1.56


＜海外＞
21:30　米・生産者物価コア指数(5月)　0.5％　0.6％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　187.7万件


欧・ユーロ圏財務相会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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