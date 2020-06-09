記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、独貿易収支、欧ユーロ圏GDP確報値など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(4月) -1.0％ 0.1％
08:30 実質賃金総額(4月) -1.0％ -0.3％
08:50 マネーストック(5月)
09:01 マンパワー雇用調査(6-9月) 24
15:00 工作機械受注(5月) -48.3
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
＜海外＞
15:00 独・貿易収支(4月) 174億ユーロ
15:00 独・経常収支(4月) 244億ユーロ
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(6月7日まで1カ月間) -0.38％
18:00 欧・ユーロ圏GDP確報値(1-3月) -3.2％ -3.2％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(6月) -0.32％
23:00 米・JOLT求人件数(4月) 619.1万件
23:00 米・卸売在庫(4月) 0.4％
石油輸出国機構(OPEC)総会(テレビ会議)
欧・欧財務相理事会(テレビ会議)
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(10日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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