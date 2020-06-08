*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP改定値、景気ウォッチャー調査、独鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50 GDP改定値(1-3月) -2.1％ -3.4％
08:50 GDP民間企業設備(1-3月) 1.5％ -0.5％
08:50 GDP民間消費支出(1-3月) -0.7％ -0.7％
08:50 GDPデフレーター(1-3月) 0.9％ 0.9％
08:50 国際収支(経常収支)(4月) 4899億円 1兆9710億円
08:50 BOP経常収支調整(4月) 3599億円 9423億円
08:50 貿易収支(国際収支ベース)(4月) -9656億円 1031億円
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(5月) 3.0％
08:50 貸出動向 銀行計(5月) 3.1％
13:30 倒産件数(5月) 15.19％
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(5月) 11.8 7.9
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(5月) 19.5 16.6
＜海外＞
15:00 独・鉱工業生産指数(4月) -15.5％ -9.2％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(6月7日まで1カ月間) 0.54％
20:25 ブ・週次景気動向調査
27:00 ブ・貿易収支(週次)(6月7日まで1カ月間)
米・ニューヨーク市が経済活動再開
世界銀行グループ(世銀)が世界経済見通し発表
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が欧州議会公聴会に出席
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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