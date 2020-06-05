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東京為替：欧米経済の回復期待でリスク回避の円買い抑制も

2020年6月5日 09:27

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記事提供元：フィスコ


*09:27JST 東京為替：欧米経済の回復期待でリスク回避の円買い抑制も
5日午前の東京市場でドル・円は109円20銭近辺で推移。ユーロ圏経済の持ち直しや米長期金利の上昇を受けて、リスク回避的な円買いは一段と抑制されているようだ。日経平均の動向次第でドル・円は一段高となる可能性がある。ここまでの取引レンジは、ドル・円は109円08銭から109円23銭、ユーロ・ドルは1.1335ドルから1.1345ドル。ユーロ・円は123円68銭から123円92銭。

■今後のポイント
・米国経済の段階的な再開
・欧州などが大規模財政出動
・米中対立への懸念

・NY原油先物（時間外取引）：高値37.46ドル　安値37.13ドル　直近値37.23ドル《MK》

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