記事提供元：フィスコ
*09:27JST 東京為替：欧米経済の回復期待でリスク回避の円買い抑制も
5日午前の東京市場でドル・円は109円20銭近辺で推移。ユーロ圏経済の持ち直しや米長期金利の上昇を受けて、リスク回避的な円買いは一段と抑制されているようだ。日経平均の動向次第でドル・円は一段高となる可能性がある。ここまでの取引レンジは、ドル・円は109円08銭から109円23銭、ユーロ・ドルは1.1335ドルから1.1345ドル。ユーロ・円は123円68銭から123円92銭。
■今後のポイント
・米国経済の段階的な再開
・欧州などが大規模財政出動
・米中対立への懸念
・NY原油先物（時間外取引）：高値37.46ドル 安値37.13ドル 直近値37.23ドル《MK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
外国為替の最新ニュース
- 今日の為替市場ポイント：リスク回避的な円買いは一段と抑制される可能性 6/ 5 08:28
- NY為替：ECBによる緊急債券購入策拡充でユーロ全面高 6/ 5 07:20
- 6月4日のＮＹ為替概況 6/ 5 04:26
- 欧州為替：ユーロ・ドルは1.1272ドルまで上昇 6/ 4 21:02
- 欧州為替：ドル・円は108円90銭付近、ECBの政策決定待ち 6/ 4 20:12
広告
広告
広告