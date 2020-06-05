HENNGEは上場来高値更新の展開

HENNGE<4475>(東マ)は、不正ログイン対策などをクラウドサービスで提供するHENNGE One事業を主力としている。20年9月期大幅増収増益予想である。新型コロナウイルスによる業績への直接的な影響は限定的だろう。収益拡大を期待したい。株価は上場来高値更新の展開だ。自律調整を交えながら上値を試す展開を期待したい。

■HENNGE One事業が主力

19年10月東証マザーズに新規上場した。不正ログイン対策、スマートフォン紛失対策、メール情報漏洩対策などを一元的にクラウドサービスで提供するHENNGE One事業を主力として、プロフェッショナルサービス事業も展開している。

■20年9月期大幅増収増益予想

20年9月期連結業績予想は、売上高が19年9月期比19.9%増の41億10百万円、営業利益が38.3%増の2億59百万円、経常利益が45.9%増の2億59百万円、純利益が31.9%増の1億45百万円としている。

第2四半期累計は売上高が19億53百万円、営業利益が1億27百万円だった。HENNGE One事業が25.8%増収と牽引した。そして通期予想に対する進捗率は売上高が47.5%、営業利益が49.0%と概ね順調だった。

通期もHENNGE One事業(23.9%増収計画)が牽引して大幅増収増益予想である。新型コロナウイルスによって新規顧客獲得のための各種イベントやセミナーが一部延期となったが、業績への直接的な影響は限定的だろう。収益拡大を期待したい。

■株価は上場来高値更新の展開

株価は上場来高値更新の展開だ。自律調整を交えながら上値を試す展開を期待したい。6月4日の終値は3885円、時価総額は約608億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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