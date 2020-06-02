記事提供元：フィスコ
*16:45JST ディア・ライフ---マンション開発用地を墨田区菊川に取得
ディア・ライフ<3245>は29日、マンション開発用地を墨田区菊川に取得したことを発表。
物件は、都営地下鉄新宿線菊川駅、都営地下鉄新宿線・東京メトロ半蔵門線住吉駅から至近で、大手町、渋谷、新宿、錦糸町など都心エリアへのアクセスに優れている。 本物件周辺は日常生活利便施設も充実しており、また下町情緒あふれるスポットや四季折々の潤いも兼ね備え、観光客からも人気が高く、今後本物件周辺では更なる発展が期待される。
同社は、本物件に鉄筋コンクリート造地上7階建の交通利便性・生活利便性を志向する単身者・DINKS層向けマンション(37戸)を開発し、国内外の投資家・マンション販売会社・一般事業法人等に供給していく。《ST》
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