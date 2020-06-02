マーケット RSS

 

ＤＥＬＴＡーＰ　ストップ高、抗がん剤候補DFP-14323の臨床第2相試験の病勢コントロール率が100％に／新興市場スナップショット

2020年6月2日 12:45

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*12:45JST <4598> ＤＥＬＴＡーＰ 2261 +400
ストップ高。抗がん剤候補化合物DFP-14323の臨床第2相試験の病勢コントロール率が登録した全症例の100％になったと発表している。うち40％が脳転移症例。詳細はシンガポールで開かれる欧州臨床腫瘍学会アジア大会で公表する予定。《US》

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 富士フイルムHDは一進一退、「アビガン」ロシアが暫定承認と伝わるが反応は限定的
  2. NY原油：伸び悩みで35.44ドル、原油需要の大幅増は期待できないとの見方も
  3. ウシオ電機が一段高、「紫外線C波」照射機器がテレビ番組「朝チャン」で採り上げられ注目再燃
  4. 株式投資とリスク分散できる？金ETFのメリットと注意点
  5. ティムコは急伸
  1. 富士フイルムHDは一進一退、「アビガン」ロシアが暫定承認と伝わるが反応は限定的
  2. NY原油：続伸、米中対立継続も通商合意は存続との見方が広がる
  3. NY原油：伸び悩みで35.44ドル、原油需要の大幅増は期待できないとの見方も
  4. 日経平均3カ月ぶりの高値　経済が安定しないときに気をつけるべき投資家心理5選
  5. ウシオ電機が一段高、「紫外線C波」照射機器がテレビ番組「朝チャン」で採り上げられ注目再燃
  1. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　後編
  2. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  3. 原油価格が反落　先物取引の仕組みと原油の値動きの仕組み
  4. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　前編
  5. 相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)..

広告

写真で見るニュース

  • AI画像診断支援ソリューション画面例（画像: NTTデータの発表資料より）
  • カングーイラスト入りマカロン「マカロンデー×ルノー スペシャルパッケージ」（画像: ルノー・ジャポンの発表資料より）
  • 追加された機能のイメージ。（画像: One Tap BUYの発表資料より）
  • (c) 123rf
  • ユープレイスの外観イメージ（ピーアンドディコンサルティング発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

(c) 123rf

マツダ、ホンダ、日産、生き残れるのか? (14) トヨタ「TNGA」の実力が試される

2019年9月には同社初のEC限定ブランド「ENSUITE LUMIERE（エンスウィート ルミエール）」を開始していた。（画像: レナウンの発表資料より）

レナウンの「破綻の理由」を整理する

今回の研究の概要（画像: 京都大学の発表資料より）

植物が春の「寒さ」に惑わされず春の到来を感じる仕組みを解明　京大の研究

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体