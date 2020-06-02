ＤＥＬＴＡーＰ　ストップ高、抗がん剤候補DFP-14323の臨床第2相試験の病勢コントロール率が100％に／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*12:45JST <4598> ＤＥＬＴＡーＰ 2261 +400
ストップ高。抗がん剤候補化合物DFP-14323の臨床第2相試験の病勢コントロール率が登録した全症例の100％になったと発表している。うち40％が脳転移症例。詳細はシンガポールで開かれる欧州臨床腫瘍学会アジア大会で公表する予定。《US》
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