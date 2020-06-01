*16:58JST 東証業種別ランキング：証券業が上昇率トップ
証券業が上昇率トップ。そのほか、電力・ガス業、情報・通信業、金属製品、その他製品、電気機器などが上昇した。一方で医薬品が下落率トップ。そのほか、保険業、ゴム製品、銀行業などは下落した。
1. 証券業 ／ 304.61 ／ 1.64
2. 電力・ガス業 ／ 396.71 ／ 1.46
3. 情報・通信業 ／ 3,967.76 ／ 1.45
4. 金属製品 ／ 979.74 ／ 1.31
5. その他製品 ／ 2,903.14 ／ 1.30
6. 電気機器 ／ 2,440.72 ／ 1.23
7. 海運業 ／ 205.84 ／ 1.16
8. 機械 ／ 1,709.5 ／ 0.97
9. 空運業 ／ 195.03 ／ 0.96
10. 鉄鋼 ／ 268.21 ／ 0.94
11. 化学工業 ／ 1,926.74 ／ 0.88
12. 不動産業 ／ 1,248.55 ／ 0.87
13. 精密機器 ／ 8,117.57 ／ 0.73
14. ガラス・土石製品 ／ 919.37 ／ 0.67
15. サービス業 ／ 2,197.61 ／ 0.53
16. 小売業 ／ 1,220.04 ／ 0.33
17. その他金融業 ／ 568.45 ／ 0.28
18. 繊維業 ／ 521.22 ／ 0.15
19. 食料品 ／ 1,642.46 ／ 0.06
20. 卸売業 ／ 1,377.61 ／ 0.04
21. 輸送用機器 ／ 2,390.41 ／ -0.10
22. 建設業 ／ 1,028.52 ／ -0.14
23. パルプ・紙 ／ 476.68 ／ -0.16
24. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,521.5 ／ -0.22
25. 石油・石炭製品 ／ 893.65 ／ -0.51
26. 水産・農林業 ／ 465.84 ／ -0.94
27. 陸運業 ／ 2,056.45 ／ -1.04
28. 非鉄金属 ／ 766.22 ／ -1.11
29. 鉱業 ／ 216.59 ／ -1.13
30. 銀行業 ／ 118.29 ／ -1.23
31. ゴム製品 ／ 2,541.62 ／ -1.24
32. 保険業 ／ 826.7 ／ -1.27
33. 医薬品 ／ 3,479.74 ／ -1.67《US》
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