ブロンコＢなど／来週の買い需要

[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <3091> ;ブロンコＢ;476%;236700;0.09;2430;7 <5819> ;カナレ電気;387%;37900;0.20;1754;14 <3319> ;ＧＤＯ;348%;103800;0.14;592;1 <2796> ;ファーマライズ;328%;22000;0.48;663;-8 <2418> ;ツカダGHD;255%;235100;0.24;420;-6 <3544> ;サツドラHD;188%;13000;0.32;2021;-28 <1324> ;RTS連動;166%;22600;2.68;131;0 <3085> ;アークランド;142%;166900;0.16;1913;-5 <9656> ;グリンランド;126%;2900;0.41;439;-3 <3058> ;三洋堂HD;123%;1600;0.09;810;-6 <8207> ;テンアライド;120%;67500;0.09;389;-10 <2402> ;アマナ;118%;6600;0.74;640;7 <3082> ;きちりHD;112%;21000;0.22;670;-16 <2294> ;柿安本店;106%;13900;0.26;2618;13 <6255> ;エヌピーシー;105%;373500;3.50;359;-3 <3246> ;コーセーRE;104%;11400;3.48;584;-1 <1485> ;MXS設備;100%;1;0.44;25200;-430 <1630> ;小売;100%;1;0.58;20180;170 <7613> ;シークス;93%;135700;0.92;1060;-1 <7859> ;アルメディオ;88%;179500;15.75;183;-1
[コメント]
ブロンコＢの信用倍率は1倍を下回る売り長の需給状況が続いている。足元では高値期日が続くことになろうが、3月の下落局面で需給整理は一巡しているとみられる。その後の順調なリバウンドにより、買い方優位の需給状況であろう。《FA》
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