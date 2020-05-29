マーケット RSS

 

米国株は反落、米中対立悪化懸念が再燃（28日）

2020年5月29日 06:02

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:02JST 米国株は反落、米中対立悪化懸念が再燃（28日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（28日）
JUN20
Ｏ 21680（ドル建て）
Ｈ 22110
Ｌ 21590
Ｃ 21920 大証比-110（イブニング比+30）
Vol 9314


JUN20
Ｏ 21665（円建て）
Ｈ 22100
Ｌ 21575
Ｃ 21915 大証比-115（イブニング比+25）
Vol 49683

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（28日）
任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、ＨＯＹＡ<7741>、エーザイ<4523>、ＴＤＫ<6762>
が堅調。半面、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、資生堂<4911>、
富士通<6702>が冴えないなど、対東証比較（1ドル107.6円換算）で高安まちまち。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 （TM） トヨタ 128.36 1.55 6906 -67
6954 （FANUY） ファナック 18.32 0.62 19707 -53
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 22.25 0.22 4788 -39
9432 （NTTYY） NTT 22.74 0.04 2447 -16.5
6758 （SNE） ソニー 64.58 1.61 6949 65
9983 （FRCOY） ファーストリテイ 54.94 1.68 59115 5
8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 4.27 0.08 459 1.8
7974 （NTDOY） 任天堂 51.20 -0.07 44073 213
7267 （HMC） ホンダ 26.86 0.29 2890 -8
8316 （SMFG） 三井住友 5.87 0.08 3158 -32
7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 94.26 0.38 10142 27
8058 （MSBHY） 三菱商 46.93 0.54 2525 -2.5
8001 （ITOCY） 伊藤忠 43.34 -0.18 2332 2
8411 （MFG） みずほＦＧ 2.51 0.06 135 -1.3
8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 44.07 0.10 4742 12
6902 （DNZOY） デンソー 19.50 0.56 4196 -17
6503 （MIELY） 三菱電 27.31 0.85 1469 -2.5
7751 （CAJ） キヤノン 21.31 0.30 2293 -16
8031 （MITSY） 三井物 310.02 2.12 1668 -1
4911 （SSDOY） 資生堂 63.20 0.56 6800 -37
4901 （FUJIY） 富士フイルム 46.46 0.72 4999 -73
5108 （BRDCY） ブリヂストン 16.86 0.46 3629 -11
7733 （OCPNY） オリンパス 17.24 0.73 1855 4.5
8802 （MITEY） 菱地所 16.30 0.34 1754 -6.5
4523 （ESALY） エーザイ 75.22 1.62 8094 44
6702 （FJTSY） 富士通 20.40 -0.08 10975 -30
6301 （KMTUY） コマツ 20.74 0.23 2232 -11.5
9735 （SOMLY） セコム 21.42 0.06 9220 -35
8267 （AONNY） イオン 22.56 1.22 2427 36.5
2503 （KNBWY） キリン 20.56 0.66 2212 2
8591 （IX） オリックス 67.21 -0.95 1446 -2
7201 （NSANY） 日産自 8.02 -0.19 432 -17.4
7270 （FUJHY） SUBARU 11.40 0.49 2453 -6
1925 （DWAHY） 大和ハウス 24.94 0.34 2683 0
8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.35 0.07 468 -5
8053 （SSUMY） 住友商 12.02 0.22 1293 -6
6645 （OMRNY） オムロン 68.03 1.52 7319 -1
1928 （SKHSY） 積水ハウス 18.76 0.08 2019 0.5
6762 （TTDKY） ＴＤＫ 93.60 2.62 10071 21
3938 （LN） LINE 49.67 0.01 5344 -16
3407 （AHKSY） 旭化成 16.34 0.46 879 -0.5
8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.92 0.12 3147 -50
6586 （MKTAY） マキタ 34.14 0.31 3673 -2
5802 （SMTOY） 住友電 11.85 0.07 1275 -4
2802 （AJINY） 味の素 16.84 0.16 1811 -6.5
6723 （RNECY） ルネサス 2.66 0.01 572 2
9202 （ALNPY） ＡＮＡ 5.04 0.14 2709 17.5
6988 （NDEKY） 日東電 27.16 0.22 5844 -36
8002 （MARUY） 丸紅 49.97 1.66 538 8.5
3402 （TRYIY） 東レ 10.18 -0.12 548 -2.8
（時価総額上位50位、1ドル107.6円換算）


「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（28日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
5801 （FUWAY） 古河電 12.65 2722 61 2.29
1812 （KAJMY） 鹿島 11.76 1265 25 2.02
3861 （OJIPY） 王子製紙 52.17 561 9 1.63
8002 （MARUY） 丸紅 49.97 538 8.5 1.61
8267 （AONNY） イオン 22.56 2427 36.5 1.53

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（28日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
7201 （NSANY） 日産自 8.02 432 -17.4 -3.87
7731 （NINOY） ニコン 9.88 1063 -26 -2.39
6361 （EBCOY） 荏原 11.97 2576 -60 -2.28
6753 （SHCAY） シャープ 2.77 1192 -26 -2.13
8303 （SKLKY） 新生銀 2.60 1397 -24 -1.69


「米国株式市場概況」（28日）
ＮＹＤＯＷ
終値：25400.64 前日比：-147.63
始値：25697.36 高値：25758.79 安値：25358.73
年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65
前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ
終値：9368.99 前日比：-43.37
始値：9392.99 高値：9523.64 安値：9345.28
年初来高値：9838.37 年初来安値：6457.13
前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００
終値：3029.73 前日比：-6.40
始値：3046.61 高値：3068.67 安値：3023.40
年初来高値：3393.52 年初来安値：2191.86
前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.459％ 米10年国債 0.693％

米国株式相場は反落。ダウ平均は147.63ドル安の25400.64ドル、ナスダックは43.37ポイン
ト安の9368.99ポイントで取引を終了した。週次失業保険申請件数の減少傾向を好感し、上
昇して寄り付いた。ウイルス被害が大きかったNY市も6月初旬に第1段階の活動再開の可能性
に市長が言及したことも好材料となり上げ幅を拡大した。しかし、引けにかけて、トランプ
大統領が中国に関する会見を29日に開くと発表すると、米中関係の悪化懸念から下落に転じ
た。セクター別では、公益事業、家庭・パーソナル用品が大きく上昇。一方、自動車・自動
車部品が下落した。
ディスカウントストアのダラー・ツリー（DLTR）は、良好な四半期決算が好感され急伸し
た。一方、短文投稿サイトのツイッター（TWTR）は、トランプ大統領の投稿に対して真偽確
認を促す警告マーク表示したことから、大統領がソーシャルメディア企業の政治的偏向を改
めて批判し法的措置をとる警告をしたため下落した。航空大手アメリカン（AAL）、ユナイテ
ッド（UAL）、デルタ（DAL）は、雇用削減計画を発表し軒並み下落。コンピュータやプリン
ター機器のHP（HPQ）は、第2四半期決算が予想を下振れたほか、JPモルガンの投資判断引き
下げが嫌気され下落した。
トランプ大統領は、ソーシャルメディア企業を対象とした大統領令に署名した。

Horiko Capital Management LLC《FA》

スポンサードリンク

海外株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 海外株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 埼玉・川越駅西口に複合商業施設「Uプレイス」、6月8日オープン
  2. 銀河形成理論の再考迫る宇宙初期の円盤銀河を発見　アルマ望遠鏡
  3. 日経平均3カ月ぶりの高値　経済が安定しないときに気をつけるべき投資家心理5選
  4. マツダ、ホンダ、日産、生き残れるのか? (10) 「集団免疫」確保までの道のり
  5. NY原油：反落で32.81ドル、米中関係の悪化を嫌気した売りが強まる
  1. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　後編
  2. 持続化給付金は副業も対象になるのか？
  3. 原油価格が反落　先物取引の仕組みと原油の値動きの仕組み
  4. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　前編
  5. メディネットが連日ストップ高、「国内初のES細胞移植」報道で連想買い
  1. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　後編
  2. 新型コロナで苦境の映画館が猛反発、『トロールズ』デジタル配信1億ドルの裏で…
  3. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  4. 持続化給付金は副業も対象になるのか？
  5. 原油価格が反落　先物取引の仕組みと原油の値動きの仕組み

広告