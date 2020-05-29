*06:02JST 米国株は反落、米中対立悪化懸念が再燃（28日）
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（28日）
JUN20
Ｏ 21680（ドル建て）
Ｈ 22110
Ｌ 21590
Ｃ 21920 大証比-110（イブニング比+30）
Vol 9314
JUN20
Ｏ 21665（円建て）
Ｈ 22100
Ｌ 21575
Ｃ 21915 大証比-115（イブニング比+25）
Vol 49683
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（28日）
任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、ＨＯＹＡ<7741>、エーザイ<4523>、ＴＤＫ<6762>
が堅調。半面、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、資生堂<4911>、
富士通<6702>が冴えないなど、対東証比較（1ドル107.6円換算）で高安まちまち。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 （TM） トヨタ 128.36 1.55 6906 -67
6954 （FANUY） ファナック 18.32 0.62 19707 -53
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 22.25 0.22 4788 -39
9432 （NTTYY） NTT 22.74 0.04 2447 -16.5
6758 （SNE） ソニー 64.58 1.61 6949 65
9983 （FRCOY） ファーストリテイ 54.94 1.68 59115 5
8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 4.27 0.08 459 1.8
7974 （NTDOY） 任天堂 51.20 -0.07 44073 213
7267 （HMC） ホンダ 26.86 0.29 2890 -8
8316 （SMFG） 三井住友 5.87 0.08 3158 -32
7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 94.26 0.38 10142 27
8058 （MSBHY） 三菱商 46.93 0.54 2525 -2.5
8001 （ITOCY） 伊藤忠 43.34 -0.18 2332 2
8411 （MFG） みずほＦＧ 2.51 0.06 135 -1.3
8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 44.07 0.10 4742 12
6902 （DNZOY） デンソー 19.50 0.56 4196 -17
6503 （MIELY） 三菱電 27.31 0.85 1469 -2.5
7751 （CAJ） キヤノン 21.31 0.30 2293 -16
8031 （MITSY） 三井物 310.02 2.12 1668 -1
4911 （SSDOY） 資生堂 63.20 0.56 6800 -37
4901 （FUJIY） 富士フイルム 46.46 0.72 4999 -73
5108 （BRDCY） ブリヂストン 16.86 0.46 3629 -11
7733 （OCPNY） オリンパス 17.24 0.73 1855 4.5
8802 （MITEY） 菱地所 16.30 0.34 1754 -6.5
4523 （ESALY） エーザイ 75.22 1.62 8094 44
6702 （FJTSY） 富士通 20.40 -0.08 10975 -30
6301 （KMTUY） コマツ 20.74 0.23 2232 -11.5
9735 （SOMLY） セコム 21.42 0.06 9220 -35
8267 （AONNY） イオン 22.56 1.22 2427 36.5
2503 （KNBWY） キリン 20.56 0.66 2212 2
8591 （IX） オリックス 67.21 -0.95 1446 -2
7201 （NSANY） 日産自 8.02 -0.19 432 -17.4
7270 （FUJHY） SUBARU 11.40 0.49 2453 -6
1925 （DWAHY） 大和ハウス 24.94 0.34 2683 0
8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.35 0.07 468 -5
8053 （SSUMY） 住友商 12.02 0.22 1293 -6
6645 （OMRNY） オムロン 68.03 1.52 7319 -1
1928 （SKHSY） 積水ハウス 18.76 0.08 2019 0.5
6762 （TTDKY） ＴＤＫ 93.60 2.62 10071 21
3938 （LN） LINE 49.67 0.01 5344 -16
3407 （AHKSY） 旭化成 16.34 0.46 879 -0.5
8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.92 0.12 3147 -50
6586 （MKTAY） マキタ 34.14 0.31 3673 -2
5802 （SMTOY） 住友電 11.85 0.07 1275 -4
2802 （AJINY） 味の素 16.84 0.16 1811 -6.5
6723 （RNECY） ルネサス 2.66 0.01 572 2
9202 （ALNPY） ＡＮＡ 5.04 0.14 2709 17.5
6988 （NDEKY） 日東電 27.16 0.22 5844 -36
8002 （MARUY） 丸紅 49.97 1.66 538 8.5
3402 （TRYIY） 東レ 10.18 -0.12 548 -2.8
（時価総額上位50位、1ドル107.6円換算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（28日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
5801 （FUWAY） 古河電 12.65 2722 61 2.29
1812 （KAJMY） 鹿島 11.76 1265 25 2.02
3861 （OJIPY） 王子製紙 52.17 561 9 1.63
8002 （MARUY） 丸紅 49.97 538 8.5 1.61
8267 （AONNY） イオン 22.56 2427 36.5 1.53
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（28日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
7201 （NSANY） 日産自 8.02 432 -17.4 -3.87
7731 （NINOY） ニコン 9.88 1063 -26 -2.39
6361 （EBCOY） 荏原 11.97 2576 -60 -2.28
6753 （SHCAY） シャープ 2.77 1192 -26 -2.13
8303 （SKLKY） 新生銀 2.60 1397 -24 -1.69
「米国株式市場概況」（28日）
ＮＹＤＯＷ
終値：25400.64 前日比：-147.63
始値：25697.36 高値：25758.79 安値：25358.73
年初来高値：29568.57 年初来安値：18213.65
前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56
Ｎａｓｄａｑ
終値：9368.99 前日比：-43.37
始値：9392.99 高値：9523.64 安値：9345.28
年初来高値：9838.37 年初来安値：6457.13
前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76
Ｓ＆Ｐ５００
終値：3029.73 前日比：-6.40
始値：3046.61 高値：3068.67 安値：3023.40
年初来高値：3393.52 年初来安値：2191.86
前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10
米30年国債 1.459％ 米10年国債 0.693％
米国株式相場は反落。ダウ平均は147.63ドル安の25400.64ドル、ナスダックは43.37ポイン
ト安の9368.99ポイントで取引を終了した。週次失業保険申請件数の減少傾向を好感し、上
昇して寄り付いた。ウイルス被害が大きかったNY市も6月初旬に第1段階の活動再開の可能性
に市長が言及したことも好材料となり上げ幅を拡大した。しかし、引けにかけて、トランプ
大統領が中国に関する会見を29日に開くと発表すると、米中関係の悪化懸念から下落に転じ
た。セクター別では、公益事業、家庭・パーソナル用品が大きく上昇。一方、自動車・自動
車部品が下落した。
ディスカウントストアのダラー・ツリー（DLTR）は、良好な四半期決算が好感され急伸し
た。一方、短文投稿サイトのツイッター（TWTR）は、トランプ大統領の投稿に対して真偽確
認を促す警告マーク表示したことから、大統領がソーシャルメディア企業の政治的偏向を改
めて批判し法的措置をとる警告をしたため下落した。航空大手アメリカン（AAL）、ユナイテ
ッド（UAL）、デルタ（DAL）は、雇用削減計画を発表し軒並み下落。コンピュータやプリン
ター機器のHP（HPQ）は、第2四半期決算が予想を下振れたほか、JPモルガンの投資判断引き
下げが嫌気され下落した。
トランプ大統領は、ソーシャルメディア企業を対象とした大統領令に署名した。
Horiko Capital Management LLC《FA》
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