記事提供元：フィスコ
*13:01JST 【M&A速報：2020/05/26（1）】丸紅ベンチャーズ、生鮮食品配送サービス展開の米Grub Marketに出資
■丸紅ベンチャーズ、生鮮食品配送サービスを全米で展開する米Grub Marketに出資
■アソビの実体験投稿メディア「PLAYLIFE」運営のプレイライフ、約1.15億円の資金調達を実施
■中小機構、ドリームインキュベータ<4310>子会社のDIMENSIONが運用する「DIMENSION投資事業有限責任組合」に出資
■動画制作プラットフォーム展開のCrevo、総額約2億円の資金調達実施を発表
■トリドールHD<3397>、実店舗を持たないデリバリー専門店「Ghost Kitchens」運営のゴーストレストラン研究所に出資
■藤井産業<9906>、子会社で電設資材販売の関東総合資材を吸収合併
■片倉工業<3001>、子会社の日本機械工業を株式交換により完全子会社化
■トランコム<9058>、AIを活用した次世代物流センター自動化システム提供のChinoh.Ai社と資本業務提携
■金取引の第一商品<8746>、オウケイウェイヴ<3808>子会社のOKプレミア証券を買収
■中国テンセント傘下の香港Image Frame Investment、オンラインゲーム企画等のマーベラス<7844>に20％出資 筆頭株主に
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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