マーケット RSS

 

【M&A速報：2020/05/26（1）】丸紅ベンチャーズ、生鮮食品配送サービス展開の米Grub Marketに出資

2020年5月26日 13:01

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*13:01JST 【M&A速報：2020/05/26（1）】丸紅ベンチャーズ、生鮮食品配送サービス展開の米Grub Marketに出資
■丸紅ベンチャーズ、生鮮食品配送サービスを全米で展開する米Grub Marketに出資

■アソビの実体験投稿メディア「PLAYLIFE」運営のプレイライフ、約1.15億円の資金調達を実施

■中小機構、ドリームインキュベータ<4310>子会社のDIMENSIONが運用する「DIMENSION投資事業有限責任組合」に出資

■動画制作プラットフォーム展開のCrevo、総額約2億円の資金調達実施を発表

■トリドールHD<3397>、実店舗を持たないデリバリー専門店「Ghost Kitchens」運営のゴーストレストラン研究所に出資

■藤井産業<9906>、子会社で電設資材販売の関東総合資材を吸収合併

■片倉工業<3001>、子会社の日本機械工業を株式交換により完全子会社化

■トランコム<9058>、AIを活用した次世代物流センター自動化システム提供のChinoh.Ai社と資本業務提携

■金取引の第一商品<8746>、オウケイウェイヴ<3808>子会社のOKプレミア証券を買収

■中国テンセント傘下の香港Image Frame Investment、オンラインゲーム企画等のマーベラス<7844>に20％出資　筆頭株主に

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　後編
  2. 原油価格が反落　先物取引の仕組みと原油の値動きの仕組み
  3. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　前編
  4. NY原油：メモリアルデー（戦没将兵追悼記念日）の祝日で休場
  5. カシオ計算機は教育関連商品の回復など期待され一段と出直る
  1. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　後編
  2. 原油価格が反落　先物取引の仕組みと原油の値動きの仕組み
  3. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　前編
  4. メディネットが連日ストップ高、「国内初のES細胞移植」報道で連想買い
  5. ウシオ電機が高い、新型コロナウイルス殺菌に向けた紫外線照射装置に注目集まる
  1. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　後編
  2. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  3. 原油価格が反落　先物取引の仕組みと原油の値動きの仕組み
  4. 相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)..
  5. 逆境の日本に忍び寄るハイパーインフレと悪い円安　前編

広告

写真で見るニュース

  • ローマン宇宙望遠鏡のイメージ。(c) NASA
  • （画像: フォルクスワーゲン グループ ジャパンの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

(c) 123rf

マツダ、ホンダ、日産、生き残れるのか? (8) 日産はフランスに? 今期決算予測はトヨタのみ

（画像: ZOZOの発表資料より）

ZOZOのいま

発売した除菌・清掃ロボット「CLINABO CL02」（画像: CYBERDYNEの発表資料より）

日本信号、「インフラの進化」を先取りするビジネス創出で成長目指す

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体