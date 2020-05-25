チエル　ストップ高、今期営業利益は24％増見込む／新興市場スナップショット



*13:54JST <3933> チエル 3780 +700

ストップ高。21年3月期の営業利益予想を前期比24.0％増の3.0億円と発表している。新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨時休校の長期化で、学校教育現場でのICT環境の整備が加速すると見込む。併せて発表した20年3月期の営業利益は3.1倍の2.4億円と従来計画の2.1億円を上回った。《US》