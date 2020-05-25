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【M&A速報：2020/05/25（1）】EVO FUND、ティアック<6803>に対しTOBを実施　上場は維持する方針

2020年5月25日 12:50

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記事提供元：フィスコ


*12:50JST 【M&A速報：2020/05/25（1）】EVO FUND、ティアック<6803>に対しTOBを実施　上場は維持する方針
■EVO FUND、ティアック<6803>に対しTOBを実施　上場は維持する方針　米ギブソン社が応募予定

■データ分析のGRI、広報・販売促進プロモーション支援の写真化学と資本業務提携

■店舗向け業務改善アプリ「はたLuck」運営のナレッジ・マーチャントワークス、シリーズBで総額7.6億円の資金調達を実施

■細胞培養スタートアップのインテグリカルチャー、日本ハム<2282>などからシリーズAラウンドで8億円の資金調達を実施

■プラコー<6347>、買収防衛策を導入

■カクヤス<7686>、持株会社体制に移行　商号を「カクヤスグループ」に変更

■ヨコオ<6800>、買収防衛策を廃止

■EPSホールディングス<4282>、医学研究試験などの北京格鋭博医薬研発を買収

■ネオス<3627>子会社でIT機器開発のジェネシスHD、紛失防止デバイス開発のMAMORIOと資本業務提携

■顧客体験プラットフォーム「KARTE」提供のプレイド、顧客体験マネジメント提供のEmotion Techに出資

■南青山不動産など、セントラル硝子<4044>に追加出資　出資比率10.95％に

■大和エナジー・インフラ、スペインで通信事業展開のPentacom社に出資

■エフィッシモキャピタル、ヤマダ電機<9831>の保有株式を一部売却　出資比率9.70％に低下

■三菱製鋼<5632>、北米子会社の生産体制を再編

■ミライトHD<1417>、通信タワー建設工事・シェアリングサービス展開の中国Changling社に追加出資し子会社化　出資比率は50.1％に

■ユアサ商事<8074>、AI 関連技術の活用戦略コンサルなどのコネクトームデザインと資本業務提携

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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