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出来高変化率ランキング（13時台）～イナリサーチ、日アビオなどがランクイン

2020年5月22日 14:22

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記事提供元：フィスコ


*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イナリサーチ、日アビオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月22日　13:44　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4564> OTS　　　　　　 　81591700 　4804860　 1598.11% 10.78%
<3182> オイシックス　　　 　3558400 　433500　 720.85% 14.24%
<1369> ＤＩＡＭ・日経　　 　1674 　237.6　 604.55% -0.72%
<3641> パピレス　　　　　 　204600 　29300　 598.29% 6.38%
<2176>*イナリサーチ　　　 　390000 　56300　 592.72% 2.87%
<9434> ソフトバンク　　　 　41839900 　6958000　 501.32% -4.04%
<2158> FRONTEO　　 　11342800 　1927620　 488.44% 17.09%
<4479> マクアケ　　　　　 　365600 　92520　 295.16% 3.35%
<2437> Shinwa　　　 　1163400 　326380　 256.46% 11.05%
<6946>*日アビオ　　　　　 　1028600 　311160　 230.57% 18.49%
<4570> 免疫生物　　　　　 　493700 　149700　 229.79% 1.89%
<6653> 正興電　　　　　　 　198500 　60560　 227.77% 4.79%
<9262> シルバーライフ　　 　164700 　50340　 227.18% 3.17%
<6787> メイコー　　　　　 　697800 　217240　 221.21% -3.01%
<6177> AppBank　　 　257100 　80640　 218.82% 4.04%
<3540> Ciメディカル　　 　74700 　23860　 213.08% 10.24%
<6775> TBグループ　　　 　1325700 　428080　 209.69% 1.69%
<3782> DDS　　　　　　 　935500 　303360　 208.38% 4.98%
<7060> ギークス　　　　　 　309300 　101420　 204.97% -9.35%
<7545>*西松屋チェ　　　　 　389300 　132520　 193.77% 5.54%
<9956>*バローHD　　　　 　500200 　173520　 188.27% 0.3%
<4316> ビーマップ　　　　 　262000 　92500　 183.24% 5.49%
<4491> Cマネージメント　　 　44400 　15840　 180.30% 7.52%
<6777> santec　　　 　282100 　101860　 176.95% 5.97%
<4714> リソー教育　　　　 　1199700 　451120　 165.94% 4.71%
<3110> 日東紡　　　　　　 　282100 　106340　 165.28% 6.96%
<7702>*JMS　　　　　　 　195400 　74480　 162.35% 3.82%
<6231> 木村工機　　　　　 　210700 　80680　 161.16% 10.58%
<6658> シライ電子　　　　 　450900 　181240　 148.79% 2.88%
<2038>*原油ブル　　　　　 　77208538 　31642610　 144.00% -10.77%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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