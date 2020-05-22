*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～イナリサーチ、日アビオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月22日 13:44 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4564> OTS 81591700 4804860 1598.11% 10.78%
<3182> オイシックス 3558400 433500 720.85% 14.24%
<1369> ＤＩＡＭ・日経 1674 237.6 604.55% -0.72%
<3641> パピレス 204600 29300 598.29% 6.38%
<2176>*イナリサーチ 390000 56300 592.72% 2.87%
<9434> ソフトバンク 41839900 6958000 501.32% -4.04%
<2158> FRONTEO 11342800 1927620 488.44% 17.09%
<4479> マクアケ 365600 92520 295.16% 3.35%
<2437> Shinwa 1163400 326380 256.46% 11.05%
<6946>*日アビオ 1028600 311160 230.57% 18.49%
<4570> 免疫生物 493700 149700 229.79% 1.89%
<6653> 正興電 198500 60560 227.77% 4.79%
<9262> シルバーライフ 164700 50340 227.18% 3.17%
<6787> メイコー 697800 217240 221.21% -3.01%
<6177> AppBank 257100 80640 218.82% 4.04%
<3540> Ciメディカル 74700 23860 213.08% 10.24%
<6775> TBグループ 1325700 428080 209.69% 1.69%
<3782> DDS 935500 303360 208.38% 4.98%
<7060> ギークス 309300 101420 204.97% -9.35%
<7545>*西松屋チェ 389300 132520 193.77% 5.54%
<9956>*バローHD 500200 173520 188.27% 0.3%
<4316> ビーマップ 262000 92500 183.24% 5.49%
<4491> Cマネージメント 44400 15840 180.30% 7.52%
<6777> santec 282100 101860 176.95% 5.97%
<4714> リソー教育 1199700 451120 165.94% 4.71%
<3110> 日東紡 282100 106340 165.28% 6.96%
<7702>*JMS 195400 74480 162.35% 3.82%
<6231> 木村工機 210700 80680 161.16% 10.58%
<6658> シライ電子 450900 181240 148.79% 2.88%
<2038>*原油ブル 77208538 31642610 144.00% -10.77%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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