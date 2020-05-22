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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、独製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMIなど

2020年5月22日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、独製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMIなど
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(4月) -0.1％ 0.4％
10:00 営業毎旬報告(5月20日現在、日本銀行)
14:30 全国百貨店売上高(4月) -33.4％
14:30 東京地区百貨店売上高(4月) -34.6％


＜海外＞
07:45 NZ・小売売上高(1-3月) -1.5％ 0.7％
15:00 英・小売売上高指数(4月) -12.5％ -5.1％
16:30 独・製造業PMI(5月) 40.0 34.5
16:30 独・サービス業PMI(5月) 24.0 16.2
16:30 独・総合PMI(5月) 29.0 17.4
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(5月) 38.0 33.4
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(5月) 19.0 12.0
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(5月) 21.7 13.6
21:30 加・小売売上高(3月) 0.3％


中・全国人民代表大会(全人代)が開幕

アジア開発銀行年次総会-2段階に分けたうちの最初の部分

アルゼンチン・債務再編案に関する期限


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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