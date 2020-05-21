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【M&A速報：2020/05/21（1）】パナソニック、米国のサプライチェーン・ソフト会社ブルー・ヨンダーに出資

2020年5月21日 12:48

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記事提供元：フィスコ


*12:48JST 【M&A速報：2020/05/21（1）】パナソニック、米国のサプライチェーン・ソフト会社ブルー・ヨンダーに出資
■パナソニック<6752>、米国のサプライチェーン・ソフト会社ブルー・ヨンダー(Blue Yonder)に20％出資

■QRコード決済プラットフォーム「StarPay」提供のネットスターズ、投資事業のLUN Partners Group社と資本提携

■AIを使ったデザインサービス「AIR Design」提供のガラパゴス、プレ・シリーズAで総額2.2億円の資金調達を実施

■ケミプロ化成<4960>、株主提案に対し「反対」を表明

■オンキヨー<6628>、DESによる第三者割当増資を実施

■サイバートラスト、組込みソフト開発のリネオソリューションズを完全子会社化

■ミマキエンジニアリング<6638>、米国の3D造形サービスベンチャーMixed Dimensionsに出資

■大日光・エンジニアリング<6635>、部品製造受託のNCネットワークファクトリーを買収　60％の株式取得

■アイザワ証<8708>、独立系投資顧問会社あすかアセットマネジメントを買収

■エフティグループ<2763>、太陽光発電設備販売子会社アローズコーポレーションの一部保有株式を同社代表取締役に譲渡

■ペロブスカイト太陽電池開発のエネコートテクノロジーズ、三菱マテリアル<5711>と日本材料技研のCVCファンドなどから資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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