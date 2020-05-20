マーケット RSS

 

20日の日本国債市場概況：債券先物は152円27銭で終了

2020年5月20日 17:38

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:38JST 20日の日本国債市場概況：債券先物は152円27銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円33銭 高値152円35銭 安値152円25銭 引け152円27銭
売買高総計9443枚

2年 412回 -0.160％
5年 143回 -0.125％
10年 358回 0.000％
20年 172回 0.335％

債券先物6月限は、152円33銭で取引を開始。財務省が実施した20年債入札の結果が順調だったことから買われ、152円35銭まで上げた後、日本の2次補正予算編成にともなう国債増発警戒から売られ、152円25銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と20年債が買われ、5年債と10年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.17％、10年債は0.70％、30年債は1.42％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.46％、英国債は0.23％、オーストラリア10年債は0.94％、NZ10年債は0.66％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・4月消費者物価指数改定値（前年比予想：+0.4％、速報値：+0.4％）
・21:30　カナダ・4月消費者物価指数（前年比予想：-0.1％、3月：+0.9％）
・23:00　ユーロ圏・5月消費者信頼感指数速報値（予想：-23.8、4月：-22.7）
・23:00　ボスティック米アトランタ連銀総裁講演
・01:00　ブラード米セントルイス連銀総裁がオンライン討論に参加
・02:00　米財務省20年債入札
・03:00　米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(4月28日-29日開催分)《KK》

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. ウシオ電機が高い、新型コロナウイルス殺菌に向けた紫外線照射装置に注目集まる
  2. NY株式：NYダウ911ドル高、ウイルスワクチン開発の進展を好感
  3. NY株式：NYダウ390ドル安、ウイルスワクチンへの期待が後退
  4. 米国株は反落、ウイルスワクチンへの期待が後退（19日）
  5. NY原油：大幅続伸で31.65ドル、株高を好感して2カ月ぶりの高値圏まで上昇
  1. NY原油：続伸、在庫調整の進展を期待した買い継続
  2. 過去3年で最も下落した投信は「資源ツインαファンド(レアル)」　82%減に
  3. 相場展望5月18日号　米国株式はなぜ力強いか。その疑念は？　EPS(1株利益)の大幅悪化は、時間差で株価急落の前兆
  4. 原油安に対する脆弱性が高い産油国は？【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】
  5. ウシオ電機が高い、新型コロナウイルス殺菌に向けた紫外線照射装置に注目集まる
  1. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  2. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  3. 相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)..
  4. ソレイジア・ファーマは北里大「イベルメクチン」に関連との見方ありストップ高
  5. 原油価格がマイナス!? 未曾有の事態を生んだ先物取引とは?

広告

写真で見るニュース

  • 画像はイメージです。
  • (c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

テレワーク需要の高まりに対応するため、モバイルPCの生産体制を増強したVAIO本社（画像：VAIOの発表資料より）

VAIO、モバイルPCの生産を2倍に　テレワーク導入機運の高まりで

4月には「オフィス間借り」支援サービスも開始。（画像: スペースマーケットの発表資料より）

スペースマーケット上場が示す「シェアリングエコノミー」時代の進捗

有機分子材料表面での電荷移動を用いた導電性電極と充放電反応の導電性リレー機構の模式図。（画像: 東北大学の発表資料より）

有機蓄電池の実用化につながる「導電性リレー機構」を考案　東北大

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体