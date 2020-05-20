*17:38JST 20日の日本国債市場概況：債券先物は152円27銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円33銭 高値152円35銭 安値152円25銭 引け152円27銭
売買高総計9443枚
2年 412回 -0.160％
5年 143回 -0.125％
10年 358回 0.000％
20年 172回 0.335％
債券先物6月限は、152円33銭で取引を開始。財務省が実施した20年債入札の結果が順調だったことから買われ、152円35銭まで上げた後、日本の2次補正予算編成にともなう国債増発警戒から売られ、152円25銭まで下げた。現物債の取引では、2年債と20年債が買われ、5年債と10年債が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.17％、10年債は0.70％、30年債は1.42％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.46％、英国債は0.23％、オーストラリア10年債は0.94％、NZ10年債は0.66％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・4月消費者物価指数改定値（前年比予想：+0.4％、速報値：+0.4％）
・21:30 カナダ・4月消費者物価指数（前年比予想：-0.1％、3月：+0.9％）
・23:00 ユーロ圏・5月消費者信頼感指数速報値（予想：-23.8、4月：-22.7）
・23:00 ボスティック米アトランタ連銀総裁講演
・01:00 ブラード米セントルイス連銀総裁がオンライン討論に参加
・02:00 米財務省20年債入札
・03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(4月28日-29日開催分)《KK》
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