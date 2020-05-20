記事提供元：フィスコ
*08:34JST 5/20
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（20433.45、+299.72）
・1ドル107円70-80銭
・米原油先物は上昇（31.96、+0.31）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・経済活動再開
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・7-9月期の業績回復期待
弱気材料
・NYダウは下落（24206.86、-390.51）
・ナスダック総合指数は下落（9185.10、-49.72）
・シカゴ日経225先物は下落（20385、大阪比-145）
・SOX指数は下落（1775.61、-6.93）
・VIX指数は上昇（30.53、+1.23）
・米中摩擦再燃
・新型コロナ感染の再拡大
・業績予想「未定」続出
留意事項
・機械受注（3月）
・首都圏マンション販売（4月）
・コンビニエンスストア売上高（4月）
・訪日外国人客数（4月）
・中国最優遇貸出金利（5月）
・ユーロ圏経常収支（3月）
・英消費者物価指数（CPI）（4月）
・ユーロ圏CPI（4月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）
・米エネルギー省石油在庫統計（週間）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（4月28、29日開催分）《ST》
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