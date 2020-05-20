

*08:34JST 5/20

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（20433.45、+299.72）

・1ドル107円70-80銭

・米原油先物は上昇（31.96、+0.31）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・新型コロナウイルス治療薬開発

・経済活動再開

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・7-9月期の業績回復期待

弱気材料

・NYダウは下落（24206.86、-390.51）

・ナスダック総合指数は下落（9185.10、-49.72）

・シカゴ日経225先物は下落（20385、大阪比-145）

・SOX指数は下落（1775.61、-6.93）

・VIX指数は上昇（30.53、+1.23）

・米中摩擦再燃

・新型コロナ感染の再拡大

・業績予想「未定」続出

留意事項

・機械受注（3月）

・首都圏マンション販売（4月）

・コンビニエンスストア売上高（4月）

・訪日外国人客数（4月）

・中国最優遇貸出金利（5月）

・ユーロ圏経常収支（3月）

・英消費者物価指数（CPI）（4月）

・ユーロ圏CPI（4月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）

・米エネルギー省石油在庫統計（週間）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（4月28、29日開催分）《ST》